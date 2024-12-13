Generatore di Video di Formazione sul Campo: Crea Corsi Coinvolgenti

Aumenta il coinvolgimento per i tuoi video di formazione aziendale con modelli personalizzabili facili da usare, trasformando il tuo script di formazione in contenuti avvincenti.

504/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci una guida di 90 secondi per la risoluzione dei problemi per ingegneri sul campo esperti che incontrano problemi comuni di calibrazione dei sensori. Questa creazione di video di formazione dovrebbe includere segnali visivi dinamici, come schemi animati, insieme a una voce narrante concisa e informativa. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare efficacemente il contenuto basato su uno script dettagliato, incorporando modelli e scene personalizzabili per evidenziare i passaggi critici.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione aziendale di 2 minuti che delinei i protocolli di sicurezza critici per il lavoro in siti remoti. La presentazione visiva dovrebbe essere seria e professionale, rappresentando scenari realistici, con una voce narrante autorevole generata dall'AI. Assicurati che il video presenti in modo prominente la generazione di voiceover di HeyGen per fornire istruzioni chiare, enfatizzando i messaggi chiave di sicurezza per tutto il personale delle operazioni sul campo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video eLearning di 45 secondi di riferimento rapido che dimostri la sequenza corretta per assemblare un'unità modulare sul campo per i team di supporto internazionale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente efficiente, basandosi su grafica chiara e concisa sullo schermo e una traccia di sottofondo neutra e vivace. Utilizza principalmente la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per trasmettere istruzioni per una comprensione universale, mostrando la capacità intuitiva della piattaforma di creare contenuti accessibili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione per le Operazioni sul Campo

Crea rapidamente video di formazione per le operazioni sul campo coinvolgenti e accurati sui prodotti con l'AI. Migliora le prestazioni del team e assicura un trasferimento di conoscenze coerente senza sforzo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando il tuo script di formazione esistente nella piattaforma. La nostra capacità di trasformare il testo in video da script trasformerà istantaneamente il tuo testo in scene coinvolgenti per la tua formazione sulle operazioni sul campo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione. Questo aggiunge un tocco professionale e umano, rendendo i tuoi video eLearning più relazionabili e coinvolgenti per il tuo team.
3
Step 3
Personalizza con Modelli e Branding
Utilizza modelli e scene personalizzabili per allineare il tuo video con l'estetica della tua azienda. Applica il tuo branding, inclusi loghi e colori, per assicurarti che i tuoi video di formazione aziendale siano perfettamente in linea con il marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Esporta il tuo video di formazione sul campo completo in vari rapporti d'aspetto adatti a qualsiasi piattaforma. Questo ti consente di distribuire facilmente i tuoi contenuti e aumentare il coinvolgimento nella formazione in tutto il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Complesse

.

Trasforma guide operative intricate e protocolli di sicurezza in video AI facilmente digeribili, assicurando una comprensione più chiara e un'applicazione coerente sul campo.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sul campo utilizzando l'AI?

HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di **generatore di video AI** per semplificare il processo di trasformazione di uno **script di formazione** in contenuti avvincenti. Puoi sfruttare avatar **AI realistici** e **voiceover generati dall'AI** per produrre in modo efficiente video di **formazione sul campo** di alta qualità.

Quali capacità end-to-end offre HeyGen per la creazione completa di video di formazione?

HeyGen fornisce una piattaforma di **Generazione Video End-to-End**, consentendo agli utenti di creare video di **formazione aziendale** professionali dall'inizio alla fine. La sua **piattaforma intuitiva** gestisce tutto, dall'inserimento dello script e personalizzazione delle scene alla produzione finale e all'esportazione.

HeyGen può aggiungere automaticamente sottotitoli e adattare i video a diversi rapporti d'aspetto?

Sì, HeyGen genera automaticamente **sottotitoli/caption** accurati per migliorare l'accessibilità e la comprensione dei tuoi **video eLearning**. La piattaforma supporta anche il **ridimensionamento e l'esportazione dei rapporti d'aspetto**, garantendo che i tuoi contenuti di formazione siano perfettamente ottimizzati per varie piattaforme e dispositivi.

Come può HeyGen aiutare a mantenere la coerenza del marchio e il coinvolgimento nei contenuti di formazione aziendale?

HeyGen consente un robusto controllo di **Branding & Stile**, permettendoti di incorporare i loghi, i colori e i caratteri della tua azienda direttamente nei tuoi video utilizzando **modelli e scene** personalizzabili. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti di formazione riflettano costantemente il tuo marchio, aiutando a **aumentare il coinvolgimento nella formazione**.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo