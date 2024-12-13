Il Generatore Definitivo di Video di Richiesta Feedback per la Tua Azienda

Crea rapidamente moduli video personalizzati per raccogliere contenuti generati dagli utenti di valore e semplificare il feedback, sfruttando potenti capacità di text-to-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video interno amichevole e coinvolgente di 30 secondi per i dipendenti, cercando il loro 'feedback video' su una nuova politica aziendale proposta. I visual dovrebbero essere accoglienti, facendo un ottimo uso dei 'Templates & scenes' di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro, completati da una 'Voiceover generation' calda e incoraggiante che invita alla partecipazione attiva e aiuta a 'semplificare il flusso di lavoro' per le comunicazioni HR.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di apprezzamento di 60 secondi per i clienti esistenti che hanno fornito feedback preziosi, trasformando il loro 'contenuto generato dagli utenti' in 'video testimonianze' di impatto. Adotta uno stile visivo personale e riconoscente, magari con un 'AI avatar' sorridente per trasmettere sincerità, accompagnato da una voce sincera e amichevole. Assicurati che le citazioni chiave dei clienti siano evidenziate efficacemente utilizzando 'Sottotitoli/didascalie' per il massimo impatto e accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi rivolto ai beta tester e ai primi adottanti, richiedendo specificamente il loro input cruciale su una nuova funzionalità software, fungendo da 'generatore di video di richiesta feedback'. Lo stile visivo dovrebbe essere orientato alla tecnologia ed energico, mostrando frammenti dell'interfaccia utente del prodotto con supporto visivo dalla 'Media library/stock support' di HeyGen. L'audio dovrebbe essere entusiasta e chiaro, guidando gli utenti attraverso il processo di feedback utilizzando 'Text-to-video from script' per spiegare la funzionalità e catturare approfondimenti completi sulla 'creazione di video'.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Richiesta Feedback

Genera senza sforzo richieste video personalizzate per raccogliere feedback e testimonianze di valore, migliorando il coinvolgimento e semplificando il tuo flusso di lavoro.

Step 1
Crea il Tuo Messaggio di Richiesta Video
Inizia creando il tuo messaggio di richiesta feedback. Utilizza la funzione **Text-to-video from script** di HeyGen per trasformare il tuo script in un video dal suono naturale, o seleziona un AI avatar per presentare il tuo messaggio.
Step 2
Aggiungi il Tuo Link di Raccolta Feedback
Integra una chiara chiamata all'azione all'interno del tuo video. Collega facilmente alla tua piattaforma di sondaggi o **moduli video** preferita direttamente dal video per guidare gli spettatori nel fornire il loro feedback.
Step 3
Applica Branding e Personalizzazione
Personalizza il tuo video di richiesta feedback per adattarlo all'identità del tuo marchio. Applica il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi visivi utilizzando i **controlli di branding** per garantire un aspetto coerente e professionale.
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Richiesta
Una volta perfezionato, esporta il tuo video di richiesta feedback nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Condividilo facilmente su diverse piattaforme per iniziare a raccogliere preziose intuizioni e **raccogliere video testimonianze** in modo efficiente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Campagne di Feedback con Video AI

Produci rapidamente video AI professionali per campagne di feedback mirate, raccogliendo in modo efficiente intuizioni preziose e migliorando lo sviluppo del prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per richieste di feedback e testimonianze?

HeyGen consente agli utenti di creare contenuti video professionali in modo efficiente utilizzando il suo avanzato generatore di video AI, perfetto per generare video di richiesta feedback e raccogliere video testimonianze. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di creazione video, dallo script alla produzione finale.

HeyGen può utilizzare AI avatars per personalizzare le richieste di feedback video?

Sì, HeyGen ti permette di sfruttare gli AI avatars e la tecnologia text-to-video per produrre richieste di feedback video personalizzate che migliorano il coinvolgimento degli utenti. Puoi anche applicare controlli di branding per garantire coerenza con l'identità della tua azienda.

Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare la raccolta di video testimonianze?

HeyGen fornisce strumenti robusti per semplificare il flusso di lavoro per la raccolta di video testimonianze, inclusa la possibilità di incorporare moduli video interattivi e integrarsi con piattaforme come Zapier. Questo rende la raccolta di contenuti generati dagli utenti semplice e scalabile.

HeyGen è un generatore di video AI completo per tutte le mie esigenze di creazione video?

Assolutamente, HeyGen funziona come un generatore di video AI completo e editor video online, offrendo una vasta gamma di modelli e strumenti di editing video robusti per soddisfare diverse esigenze di creazione video. La nostra piattaforma semplifica la produzione di contenuti video di alta qualità senza necessità di competenze tecniche estese.

