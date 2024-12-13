Generatore di Video Dimostrativi delle Funzionalità: Crea Demo Coinvolgenti

Produci senza sforzo walkthrough professionali delle funzionalità con generazione di voce narrante AI naturale.

Crea un video d'impatto di 45 secondi progettato per i marketer, servendo come un coinvolgente creatore di video esplicativi per una nuova funzionalità del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e vivace, con una voce narrante professionale generata dal tuo testo-a-video da script, utilizzando diversi modelli e scene per evidenziare efficacemente gli elementi del marchio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video completo di 60 secondi rivolto ai nuovi utenti del software, illustrando funzionalità complesse con una guida chiara e passo dopo passo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e accogliente, con un narratore avatar AI e sottotitoli automatici per l'accessibilità, rendendo il processo di creazione video senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video demo dinamico di 90 secondi per i team di vendita, mostrando funzionalità avanzate a potenziali clienti. Questo video dovrebbe essere raffinato e illustrativo, incorporando elementi grafici ricchi dalla libreria multimediale/supporto stock e una generazione di voce narrante sicura per enfatizzare i benefici chiave.
Prompt di Esempio 3
Crea un video accattivante di 30 secondi per creatori di contenuti e piccoli imprenditori, mirato a stimolare il coinvolgimento degli utenti e aiutare ad aumentare le vendite. Utilizza uno stile veloce e visivamente ricco con scene e animazioni vivaci, ottimizzando per varie piattaforme usando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto e sfruttando modelli e scene creativi per un aspetto professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Dimostrativi delle Funzionalità

Crea senza sforzo walkthrough video coinvolgenti e demo software che spiegano chiaramente le funzionalità del tuo prodotto, risparmiando tempo e migliorando la comprensione degli utenti.

1
Step 1
Registra o Carica il Tuo Contenuto
Cattura il tuo prodotto in azione utilizzando la nostra funzionalità intuitiva di registrazione dello schermo, o carica filmati esistenti per iniziare.
2
Step 2
Aggiungi Voci Narranti AI
Genera voci narranti AI professionali dal tuo script per narrare il tuo walkthrough, garantendo chiarezza e coinvolgimento senza bisogno di registrare la tua voce.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Seleziona dalla nostra libreria di modelli video professionali e scene per strutturare rapidamente il tuo walkthrough, garantendo una presentazione raffinata e brandizzata.
4
Step 4
Esporta il Tuo Walkthrough
Finalizza il tuo video, regolando i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, quindi esportalo per una condivisione senza soluzione di continuità come demo software d'impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci le Funzionalità Complesse del Software

.

Usa creatori di video esplicativi potenziati dall'AI per trasmettere facilmente funzionalità software intricate e nuovi aggiornamenti al tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video esplicativi e demo software?

HeyGen consente agli utenti di creare video esplicativi e demo software coinvolgenti utilizzando l'AI. La nostra piattaforma offre una varietà di modelli video e avatar AI, rendendo facile generare contenuti video di alta qualità da uno script, migliorando la tua strategia di marketing.

HeyGen supporta la creazione di video walkthrough delle funzionalità coinvolgenti con AI?

Sì, HeyGen è un avanzato generatore di video walkthrough delle funzionalità che sfrutta l'AI per semplificare la creazione. Puoi facilmente produrre walkthrough video completi e video tutorial, completi di voce narrante AI e sottotitoli automatici, per dimostrare chiaramente la funzionalità del software.

Quali opzioni di branding e personalizzazione sono disponibili per i miei contenuti video?

HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi contenuti video siano allineati con l'identità del tuo marchio. Puoi personalizzare i video con il tuo logo, i colori del marchio e scegliere da una ricca libreria multimediale per creare scene brandizzate ed efficaci call to action.

Posso aggiungere facilmente voci narranti professionali e sottotitoli ai miei video tutorial usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen semplifica il processo di aggiunta di voci narranti professionali e sottotitoli automatici a tutti i tuoi contenuti video, inclusi i video tutorial. Utilizza la nostra generazione di voce narrante AI e le funzionalità di sottotitolazione per garantire una comunicazione chiara e accessibilità nella tua documentazione video.

