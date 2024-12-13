creatore di video di aggiornamento delle funzionalità: Annuncia Nuove Funzionalità Senza Sforzo

Ottimizza la creazione di video per aggiornamenti utilizzando Modelli e scene dinamici per un impatto immediato.

Crea un video dinamico di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, mostrando una nuova funzionalità del prodotto con uno stile visivo professionale e coinvolgente. Utilizza i "Modelli e scene" diversificati di HeyGen per costruire rapidamente una presentazione accattivante, arricchita da una traccia audio vivace e una voce narrante chiara, comunicando efficacemente gli aggiornamenti aziendali entusiasmanti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video energico di 15 secondi per i social media, rivolto ai creatori di contenuti, che dimostri quanto sia facile la "creazione di video" con un "creatore di video AI". Adotta uno stile visivo vivace e veloce con musica di sottofondo alla moda. Fondamentale, assicurati l'accessibilità e il coinvolgimento utilizzando i "Sottotitoli/didascalie" automatici di HeyGen per un pubblico ampio che scorre silenziosamente i feed.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo conciso di 45 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia, spiegando un aggiornamento software complesso con un'estetica pulita e professionale. Sfrutta gli "avatar AI" di HeyGen per fornire la narrazione in un tono autorevole ma accessibile, completato da grafiche informative sullo schermo e musica di sottofondo sottile, assicurando che l'aspetto del "creatore di video di aggiornamento delle funzionalità" sia evidenziato per video professionali.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di comunicazione interna diretto di 20 secondi, ideale per professionisti impegnati e team interni, annunciando un piccolo miglioramento del "creatore di video di aggiornamento delle funzionalità". Adotta uno stile visivo moderno e diretto con una traccia di sottofondo aziendale. Trasmetti efficacemente il messaggio utilizzando la "Generazione di voce narrante" di HeyGen da un semplice script, assicurando chiarezza e concisione per aggiornamenti aziendali rapidi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento delle Funzionalità

Crea senza sforzo video di aggiornamento delle funzionalità coinvolgenti che comunicano chiaramente i tuoi ultimi miglioramenti del prodotto al tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia convertendo il tuo script in un video dinamico utilizzando la nostra capacità di testo in video da script. Basta inserire il tuo testo e guardarlo trasformarsi.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e Voci
Personalizza il tuo video selezionando da una gamma diversificata di avatar AI e generando voci narranti naturali che si adattano al tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Professionali
Migliora la chiarezza e l'accessibilità aggiungendo automaticamente sottotitoli/didascalie accurati. Puoi anche applicare il logo e i colori del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Una volta soddisfatto, esporta facilmente il tuo video professionale in vari formati di aspetto, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme e informare i tuoi utenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia l'Impatto delle Funzionalità con Storie di Successo

.

Dimostra il valore e l'impatto delle nuove funzionalità creando storie di successo dei clienti in formato video.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per progetti creativi?

HeyGen consente agli utenti di produrre video professionali con facilità, sfruttando strumenti potenziati dall'AI come avatar AI e una libreria multimediale diversificata. Questo semplifica l'intero processo di creazione video, rendendolo perfetto per video sui social media o aggiornamenti aziendali.

Posso utilizzare avatar AI e funzionalità di sintesi vocale con HeyGen?

Sì, HeyGen offre avatar AI avanzati e robuste funzionalità di sintesi vocale, permettendoti di generare voci narranti coinvolgenti direttamente dal tuo script. Questo rende HeyGen un eccezionale creatore di video AI per esigenze di contenuto diversificate.

Quali strumenti offre HeyGen per l'editing video professionale e il branding?

HeyGen fornisce strumenti completi per video professionali, inclusi modelli personalizzabili, controlli di branding per loghi e colori, e sottotitoli/didascalie automatici. Questo assicura che il tuo contenuto video appaia raffinato e si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Quanto velocemente posso creare un video di aggiornamento delle funzionalità utilizzando gli strumenti AI di HeyGen?

HeyGen è progettato per l'efficienza, consentendo la rapida creazione di video di aggiornamento delle funzionalità attraverso la sua interfaccia intuitiva di trascinamento e strumenti potenziati dall'AI. Puoi assemblare rapidamente scene e generare contenuti coinvolgenti senza esperienza di editing estesa.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo