Generatore di Video per Aggiornamenti delle Funzionalità: Aumenta il Coinvolgimento del Prodotto

Trasforma gli script in video professionali per aggiornamenti delle funzionalità utilizzando la capacità di testo in video per annunci di prodotto semplici e d'impatto.

432/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo professionale di 45 secondi rivolto a clienti aziendali e utenti tecnici, dettagliando i più recenti miglioramenti al nostro generatore di video AI. Utilizza un'estetica pulita e sofisticata con animazioni chiare e un avatar AI articolato, sfruttando la capacità di avatar AI di HeyGen, per presentare informazioni complesse in un formato facilmente digeribile, enfatizzando l'integrazione senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing accattivante di 60 secondi che racconti una storia di prodotto coinvolgente per agenzie creative e marketer di prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere cinematografico e ricco, incorporando immagini evocative, accompagnate da musica di sottofondo potente e sottotitoli nitidi e ben sincronizzati generati utilizzando la capacità di sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'impatto emotivo e il flusso narrativo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di aggiornamento interno conciso di 15 secondi per professionisti impegnati e team interni, annunciando una nuova funzionalità della piattaforma. Questo video dovrebbe utilizzare uno stile visivo semplice e brandizzato, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per una creazione rapida, insieme a uno script di testo in video chiaro e conciso che vada dritto al punto e assicuri che le informazioni critiche vengano assorbite istantaneamente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video per Aggiornamenti delle Funzionalità

Trasforma senza sforzo i tuoi aggiornamenti di prodotto in video coinvolgenti e professionali in soli quattro semplici passaggi, assicurando che il tuo pubblico rimanga informato ed entusiasta.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo script di aggiornamento delle funzionalità nel generatore. La nostra AI utilizzerà le capacità di testo in video per preparare i tuoi contenuti per la narrazione visiva.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e il Branding
Seleziona tra una varietà di modelli di video e scene progettati professionalmente per adattarsi al tuo messaggio. Applica facilmente il logo e i colori del tuo marchio utilizzando controlli di branding completi.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Sottotitoli
Arricchisci il tuo video con una generazione vocale AI dal suono naturale in più lingue. Aggiungi automaticamente sottotitoli e didascalie per garantire che il tuo messaggio sia accessibile a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video di aggiornamento delle funzionalità è perfetto, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricarlo in formati adatti a varie piattaforme, pronto per la condivisione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione Efficace sulle Funzionalità

.

Migliora la comprensione e la ritenzione degli utenti delle nuove funzionalità con video di formazione interattivi e coinvolgenti alimentati da AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video creativi?

HeyGen semplifica il processo di trasformazione delle idee in video di alta qualità utilizzando la sua avanzata tecnologia di generazione video AI. Consente agli utenti di produrre contenuti dall'aspetto professionale, dalla creazione di video di prodotto innovativi a video coinvolgenti per i social media, con notevole facilità.

Posso personalizzare i video generati da HeyGen per adattarli all'identità del mio marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo, selezionare font personalizzati e applicare colori del marchio precisi a ogni video. Puoi anche sfruttare una vasta gamma di modelli di video e personalizzare ogni aspetto per garantire una coerenza completa del marchio.

Qual è il modo più veloce per generare un video di aggiornamento delle funzionalità con HeyGen?

HeyGen rende incredibilmente efficiente la creazione di video di aggiornamento delle funzionalità. Basta utilizzare la funzionalità di testo in video o script in video maker per trasformare rapidamente i tuoi contenuti scritti in un video professionale, spesso in pochi minuti, completo di avatar AI realistici e generazione vocale sofisticata.

Che tipi di video di marketing può aiutarmi a produrre HeyGen?

HeyGen è uno strumento versatile, che consente la creazione di diversi video di marketing, inclusi video esplicativi accattivanti, video tutorial informativi e annunci video coinvolgenti. Le sue potenti capacità di generazione video AI ti aiutano a visualizzare efficacemente le idee e raccontare la tua storia di prodotto unica.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo