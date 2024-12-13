Generatore di Video per la Presentazione delle Caratteristiche: Crea Demo di Prodotti Coinvolgenti

Crea demo di prodotti professionali senza sforzo utilizzando modelli video intuitivi e visuali potenziati dall'AI che amplificano la narrazione del tuo marchio attraverso il Text-to-video from script di HeyGen.

Immagina di lanciare una nuova funzionalità con un generatore di video dinamici di 30 secondi per la presentazione delle caratteristiche. Rivolgiti a piccoli imprenditori e team di marketing con uno stile visivo moderno e veloce, caratterizzato da musica elettronica vivace, mostrando le capacità del tuo prodotto utilizzando i "Templates & scenes" estesi di HeyGen e coinvolgenti "AI avatars" per trasmettere messaggi chiave.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video prodotto informativo di 45 secondi che spieghi dettagli complessi del prodotto a potenziali clienti e appassionati di tecnologia. Adotta un'estetica visiva pulita e professionale con una generazione di voiceover chiara e articolata su una traccia di sottofondo neutra e sottile. Utilizza la potente funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen per convertire rapidamente le specifiche del tuo prodotto in una narrazione visiva coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Potenzia il tuo marketing sui social media con un generatore di video di presentazione del prodotto AI vibrante di 60 secondi. Destinato a marketer sui social media e creatori di contenuti, questo video dovrebbe presentare immagini dinamiche, musica di sottofondo di tendenza e "Sottotitoli/didascalie" chiari per il massimo coinvolgimento, sfruttando gli "AI avatars" di HeyGen per presentare le caratteristiche in modo coinvolgente su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di narrazione del marchio ispiratore di 30 secondi per brand manager e aziende di e-commerce. Utilizza uno stile visivo cinematografico con musica orchestrale emotiva, attingendo alla diversificata "Media library/stock support" di HeyGen per filmati di alta qualità. Assicurati una portata globale sfruttando il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare senza problemi i tuoi video di prodotto coinvolgenti a varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per la Presentazione delle Caratteristiche

Crea rapidamente video professionali e coinvolgenti per la presentazione delle caratteristiche del prodotto che mettono in risalto le tue innovazioni e catturano l'attenzione del pubblico.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli video progettati professionalmente per dare il via al tuo progetto di video per la presentazione delle caratteristiche. Questi modelli forniscono una base perfetta per mettere in evidenza le capacità del tuo prodotto.
2
Step 2
Carica i Tuoi Asset di Prodotto
Dai vita al tuo prodotto caricando le tue immagini, clip video e dettagli del prodotto. Integra questi asset senza problemi per illustrare efficacemente ogni caratteristica.
3
Step 3
Aggiungi Spiegazioni Dinamiche
Utilizza la creazione di testo in video per convertire i tuoi script in voiceover coinvolgenti o testo su schermo, spiegando chiaramente i benefici e la funzionalità di ogni caratteristica.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video assicurandoti che tutti i dettagli del prodotto siano accurati, quindi esportalo come MP4 ad alta risoluzione. Condividi la tua coinvolgente presentazione delle caratteristiche su tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presentazioni di Storie di Successo dei Clienti

.

Presenta visivamente storie di successo dei clienti coinvolgenti per dimostrare il valore del prodotto e costruire fiducia in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di prodotto coinvolgenti?

HeyGen è un generatore di video di presentazione del prodotto AI che sfrutta visuali potenziate dall'AI e la creazione di testo in video per realizzare video di prodotto coinvolgenti, perfetti per la narrazione del marchio e la presentazione dei dettagli del prodotto.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace generatore di video per la presentazione delle caratteristiche?

HeyGen offre un potente generatore di video per la presentazione delle caratteristiche con un editor intuitivo drag-and-drop, un'ampia selezione di modelli video e la possibilità di caricare i tuoi asset, rendendo semplice creare animazioni dinamiche e mettere in evidenza le caratteristiche del prodotto.

Posso personalizzare lo stile visivo e il branding dei miei video con HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce ampi controlli di branding all'interno del suo editor video, permettendoti di incorporare il tuo logo, regolare i colori e utilizzare una varietà di animazioni per garantire che i tuoi video di prodotto si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

HeyGen supporta la creazione di video di prodotto per strategie di marketing sui social media?

Assolutamente. HeyGen ti consente di generare video di prodotto MP4 ad alta risoluzione ottimizzati per varie piattaforme di social media, migliorando significativamente le tue strategie di marketing con contenuti professionali e accattivanti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo