Generatore di video di rilascio di funzionalità: Lanci di prodotto rapidi e coinvolgenti

Crea istantaneamente video di lancio di prodotto coinvolgenti utilizzando il nostro generatore di video AI e la trasformazione del testo in video per un output di qualità da studio.

Crea un video di rilascio di funzionalità di 30 secondi ad alto impatto per professionisti del settore tecnologico impegnati, mostrando un nuovo strumento con visuali animate eleganti e una voce narrante dinamica ed entusiasta. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare rapidamente contenuti di marketing coinvolgenti, utilizzando i suoi strumenti AI per una produzione rapida e una generazione professionale di Voiceover.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video demo e walkthrough di 1 minuto rivolto agli sviluppatori di software, spiegando un aggiornamento complesso del prodotto con registrazioni dettagliate dello schermo e una presentazione calma e autorevole. Usa un avatar AI per presentare chiaramente le informazioni tecniche, completato da sottotitoli automatici per l'accessibilità, e arricchisci le visuali con filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, facilitando una scalabilità economica.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di lancio strategico del prodotto di 45 secondi per i team di marketing interni, enfatizzando l'impatto sul mercato della nuova funzionalità. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e utilizzare grafica pulita e moderna per trasmettere metriche chiave, accompagnato da una voce narrante sicura e persuasiva. Utilizza i modelli e le scene video di HeyGen per una creazione rapida e adatta facilmente il video per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, ideale per creare video di lancio del prodotto di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video 'pro-tip' conciso di 15 secondi per utenti esperti esistenti, dimostrando un gioiello nascosto all'interno della nuova funzionalità. L'approccio visivo dovrebbe essere dinamico con tagli rapidi e chiari evidenziamenti di testo sullo schermo, supportato da una traccia di sottofondo energica e una voce narrante amichevole e coinvolgente. Sfrutta gli strumenti AI di HeyGen, in particolare le sue funzionalità di trasformazione del testo in video e generazione di Voiceover, per creare video che risuonino efficacemente con questo pubblico coinvolto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Generatore di Video di Rilascio di Funzionalità

Produci rapidamente video di rilascio di funzionalità coinvolgenti con strumenti basati su AI, garantendo una comunicazione chiara e una presentazione professionale per i tuoi aggiornamenti di prodotto.

1
Step 1
Crea il tuo Script
Inizia incollando le tue note di rilascio delle funzionalità o uno script dettagliato nella piattaforma. La nostra capacità di trasformazione del testo in video convertirà il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, pronti per la produzione.
2
Step 2
Seleziona un Modello e un Avatar
Scegli da una vasta libreria di modelli video per abbinare l'estetica del tuo marchio. Poi, seleziona un avatar AI per narrare i benefici della tua funzionalità, utilizzando i nostri Modelli e scene per impostare il palcoscenico perfetto.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Arricchisci il tuo video con una generazione professionale di Voiceover per articolare chiaramente il tuo messaggio. Applica il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di Branding per mantenere un'identità coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e sfrutta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo a varie piattaforme. Utilizza le funzionalità di programmazione e pubblicazione automatica per distribuire senza sforzo il tuo video di rilascio di funzionalità di alta qualità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Nuove Funzionalità e Valore del Prodotto

Mostra efficacemente le nuove funzionalità del prodotto con video AI coinvolgenti, illustrando i loro benefici e la proposta di valore.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di qualità da studio utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI per trasformare script di testo in output professionali di qualità da studio. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e l'ampia gamma di modelli video semplificano il processo di generazione video, rendendo accessibile a tutti la creazione di contenuti di marketing di alta qualità.

Posso personalizzare i video e gestire compiti di editing complessi con HeyGen?

Sì, HeyGen offre capacità di editing video robuste, permettendoti di incorporare Avatar personalizzati, caricare i tuoi asset multimediali e aggiungere facilmente sottotitoli. Puoi perfezionare ogni dettaglio, incluso rimuovere sfondi video, per creare video di marketing di alta qualità in modo efficiente.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per un flusso di lavoro video efficiente?

HeyGen fornisce potenti strumenti basati su AI per un flusso di lavoro ottimizzato, inclusi la programmazione e la pubblicazione automatica su varie piattaforme. Puoi esportare i tuoi video di alta qualità in formati standard come file MP4 e utilizzare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per esigenze di distribuzione diversificate, garantendo una funzionalità senza soluzione di continuità su diversi dispositivi.

Quanto è versatile HeyGen nella generazione di vari video di prodotto e marketing?

HeyGen funziona come un generatore di video AI completo, ideale per creare contenuti diversi come video di rilascio di funzionalità, video di lancio di prodotto e video demo e walkthrough. Le sue capacità ti permettono di produrre rapidamente e su larga scala contenuti di marketing di impatto, come generatori di video di prodotto.

