creatore di video per aggiornamenti delle funzionalità: Annuncia le Tue Innovazioni

Trasforma i tuoi annunci di funzionalità con avatar AI che parlano direttamente al tuo pubblico, rendendo ogni aggiornamento chiaro e accattivante.

Produci un video dinamico di 45 secondi per l'aggiornamento delle funzionalità, mostrando i più recenti progressi nella creazione di video potenziati dall'AI, rivolto agli appassionati di tecnologia desiderosi di innovazione. Lo stile visivo dovrebbe essere futuristico ed energico, con una colonna sonora vivace e una voce narrante AI chiara, evidenziando specificamente come i nuovi avatar AI portino in vita aggiornamenti complessi, rendendo l'annuncio altamente coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di creare un video prodotto vibrante di 30 secondi su misura per i proprietari di piccole imprese e i responsabili marketing, progettato per enfatizzare la creazione senza sforzo di video accattivanti per i social media. Visivamente, punta a un'estetica pulita e moderna con un tono audio amichevole e testo prominente sullo schermo. Questo video dovrebbe dimostrare con forza l'utilità dei modelli predefiniti e delle scene per una rapida generazione di contenuti e un ridimensionamento efficiente del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial perspicace di 60 secondi rivolto direttamente a creatori di contenuti ed educatori, illustrando precisamente come sfruttare le nuove funzionalità per produrre video esplicativi efficaci. Utilizza uno stile visivo coinvolgente, passo dopo passo, con toni caldi e audio chiaro, arricchito da transizioni dinamiche tra le scene. Guida gli spettatori nella trasformazione del testo in video a partire da uno script senza sforzo, integrando diversi elementi dalla libreria multimediale/supporto stock per creare guide informative e raffinate.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di annuncio aggiornamento prodotto elegante di 45 secondi che parli direttamente ai responsabili di prodotto e agli utenti aziendali, concentrandosi sull'impatto significativo dei recenti miglioramenti della piattaforma. La narrazione visiva dovrebbe essere professionale e autorevole, con un avatar AI sicuro e animazioni sottili e informative. Questo video deve articolare chiaramente il controllo preciso offerto dalla generazione di voiceover per annunci multilingue e l'integrazione senza soluzione di continuità di sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità globale.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video di Aggiornamento delle Funzionalità

Crea senza sforzo video di aggiornamento delle funzionalità coinvolgenti e informativi con strumenti potenziati dall'AI, assicurando che il tuo pubblico rimanga informato ed entusiasta delle nuove funzionalità.

1
Step 1
Scegli un Punto di Partenza
Seleziona da una vasta gamma di "modelli" professionali o genera contenuti direttamente da uno script per stabilire rapidamente la base del tuo video.
2
Step 2
Aggiungi la Storia del Tuo Prodotto
Sfrutta la "creazione di video potenziati dall'AI" per integrare facilmente testo personalizzato, media e avatar AI realistici, trasformando il tuo script in una narrazione visiva avvincente per le tue funzionalità.
3
Step 3
Applica Miglioramenti
Utilizza l'intuitivo "editor video" per aggiungere elementi di branding, filmati B-roll e musica, assicurando che il tuo messaggio sia raffinato e in linea con il brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Finalizza il tuo progetto "creatore di video per aggiornamenti delle funzionalità" ed esportalo in vari formati di rapporto d'aspetto, pronto per essere condiviso su tutti i tuoi canali di comunicazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il coinvolgimento per la formazione su nuove funzionalità con video AI

Migliora la formazione interna o esterna sulle nuove funzionalità del prodotto, migliorando il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze con video generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video per il mio prodotto?

HeyGen rivoluziona la creazione di video per prodotti permettendoti di generare contenuti coinvolgenti con la creazione di video potenziati dall'AI. Utilizza i nostri diversi avatar AI e modelli professionali per produrre rapidamente video dimostrativi di prodotto e video esplicativi accattivanti.

Che tipi di video posso creare con il creatore di video AI di HeyGen?

Il creatore di video AI di HeyGen ti consente di produrre una vasta gamma di contenuti, dai video dinamici per i social media ai video tutorial dettagliati. Con il nostro editor intuitivo drag-and-drop e le capacità di testo in video, creare video di alta qualità è efficiente e semplice.

HeyGen offre voiceover AI e sottotitoli automatici per i video?

Sì, HeyGen fornisce una generazione robusta di voiceover AI e sottotitoli automatici per migliorare i tuoi contenuti video. Il nostro editor video avanzato integra perfettamente queste funzionalità, garantendo che i tuoi messaggi siano chiari e accessibili a un pubblico più ampio.

Posso personalizzare l'aspetto del mio brand nei video creati con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati nei tuoi video. Sfrutta i nostri modelli professionali e l'editor video avanzato per mantenere un'immagine di brand coerente e raffinata in tutti i tuoi asset video.

