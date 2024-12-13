Video Maker: Crea Video Coinvolgenti con la Potenza dell'AI

Produci senza sforzo video esplicativi straordinari e altro ancora, grazie ai nostri avatar AI e a una varietà di modelli.

Crea un video esplicativo vivace di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando quanto sia facile lanciare nuovi prodotti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con elementi animati coinvolgenti e una colonna sonora allegra. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare i vantaggi principali, rendendo il processo di creazione accessibile anche senza talenti sullo schermo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video animato accattivante di 45 secondi per agenzie creative, illustrando le possibilità innovative di narrazione. Questo video dovrebbe vantare uno stile visivo dinamico e cinematografico con colori ricchi e una colonna sonora drammatica e ispiratrice. Sfrutta l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per intrecciare immagini coinvolgenti che elevano le narrazioni del brand.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione nitido di 60 secondi rivolto a formatori aziendali e dipartimenti HR, semplificando aggiornamenti complessi di comunicazione interna. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, utilizzando un'iconografia chiara e una voce narrante calma e autorevole. Assicurati che tutte le informazioni chiave siano rinforzate con i sottotitoli/caption automatici di HeyGen per la massima accessibilità e comprensione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video breve e incisivo di 15 secondi per i social media manager che desiderano annunciare consigli quotidiani rapidi. Adotta uno stile visivo alla moda e veloce con testi sovrapposti audaci e musica di sottofondo energica e vivace. Utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattare facilmente il contenuto su varie piattaforme social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per la Panoramica delle Funzionalità

Crea senza sforzo video professionali di panoramica delle funzionalità utilizzando strumenti potenziati dall'AI, dal copione a straordinarie immagini in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione o Inizia con un Modello
Inizia scrivendo il copione del tuo video, sfruttando la capacità di trasformare il testo in video di HeyGen, o seleziona da una libreria di modelli professionali per avviare immediatamente il tuo progetto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voiceover
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tuo brand, quindi genera voiceover coinvolgenti per narrare la tua panoramica delle funzionalità con la nostra avanzata generazione vocale.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Branding
Incorpora media stock rilevanti dalla nostra vasta libreria o dai tuoi caricamenti, e applica controlli di branding come loghi e colori per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Aggiungi facilmente sottotitoli e regola i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, quindi esporta il tuo video di panoramica delle funzionalità di alta qualità per una condivisione senza problemi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Spotlight per i Social Media

.

Crea rapidamente brevi video coinvolgenti per i social media per mostrare nuove funzionalità e aggiornamenti al tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen consente agli utenti di creare video animati e video esplicativi straordinari, potenziati dall'AI, con facilità. Sfrutta una vasta gamma di modelli e stili video diversi per dare vita alla tua visione creativa in modo efficiente, posizionandoti come un abile creatore di video.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen offre un potente editor drag-and-drop con ampie opzioni di personalizzazione, inclusi stili e immagini personalizzati, una ricca libreria di media stock e voiceover integrati. Aggiungi facilmente testo, sottotitoli e animazioni per progettare il tuo video come un professionista.

HeyGen può generare avatar AI dinamici e script per i video?

Sì, HeyGen dispone di avatar AI all'avanguardia che danno vita ai tuoi video, insieme alla generazione intelligente di script. Questa capacità di trasformare il testo in video ti consente di trasformare le tue idee scritte in contenuti video coinvolgenti in modo efficiente attraverso la creazione video potenziata dall'AI.

Come semplifica HeyGen il processo di produzione video?

HeyGen semplifica la produzione video grazie alla sua interfaccia intuitiva e all'ampia libreria di modelli, permettendoti di creare video rapidamente. Genera contenuti video di alta qualità da un prompt in modo efficiente, rendendoti un produttivo creatore di video senza bisogno di uno studio di registrazione.

