Produci rapidamente video di lancio prodotto professionali utilizzando modelli e scene dinamici per il massimo impatto.

Progetta un video promozionale di 1 minuto rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, mostrando quanto sia facile creare video di lancio prodotto professionali utilizzando l'interfaccia intuitiva di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e vivace, con infografiche animate che evidenziano la facilità d'uso con modelli e scene predefiniti, esportando infine un file MP4 ad alta risoluzione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Esplora come creare un video demo di prodotto di 90 secondi per product manager e sviluppatori software, spiegando chiaramente le funzionalità complesse con uno stile audio moderno, educativo e calmo. Questo video dovrebbe sfruttare gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni e utilizzare la generazione di Voiceover per una narrazione coerente e chiara, rendendo i video demo del prodotto altamente coinvolgenti e informativi grazie all'incorporazione di voiceover AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo convincente di 45 secondi rivolto a creatori di contenuti ed educatori online, concentrandosi su accessibilità e coinvolgimento. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e dinamico con enfasi sul testo a schermo, utilizzando la funzione di HeyGen da testo a video per generare rapidamente contenuti e aggiungendo automaticamente sottotitoli AI precisi per garantire un'ampia portata del pubblico per questi video esplicativi critici.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di formazione tecnica di 2 minuti per formatori aziendali e team di supporto, che richiede uno stile dettagliato, istruttivo e visivamente chiaro con visualizzazioni passo-passo. Utilizza l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare B-roll e grafica pertinenti, enfatizzando anche le opzioni di personalizzazione disponibili all'interno di modelli e scene per allineare perfettamente la formazione con le linee guida specifiche del marchio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Lancio Funzionalità

Crea senza sforzo video di lancio funzionalità coinvolgenti con AI. Segui questi semplici passaggi per annunciare il tuo prodotto, coinvolgere il tuo pubblico e generare entusiasmo.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia il tuo video di lancio prodotto scegliendo tra una varietà di "modelli video" professionali, o converti facilmente il tuo script in un video utilizzando la nostra funzione da testo a video.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto con AI
Dai vita alla tua visione personalizzando il tuo video. Aggiungi una narrazione coinvolgente con voiceover AI e arricchisci i tuoi "video di prodotto AI" con visuali e testi dinamici.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Assicurati che il tuo video rifletta l'identità del tuo marchio. Utilizza i nostri controlli di branding per incorporare senza soluzione di continuità il tuo logo, colori e altre "opzioni di personalizzazione" in tutto il tuo video di lancio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Lancio
Una volta perfezionato, genera il tuo video con la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. Scarica il tuo file di alta qualità, pronto per essere condiviso sui "social media" e catturare il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Onboarding e la Formazione delle Funzionalità

Migliora la comprensione delle nuove funzionalità da parte degli utenti e dei team interni con video di formazione coinvolgenti alimentati da AI, garantendo un'adozione fluida e un'elevata ritenzione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di lancio prodotto?

HeyGen rivoluziona il processo di creazione di video di lancio prodotto sfruttando avatar AI avanzati e capacità di conversione da testo a video. Questo consente agli utenti di generare rapidamente video di prodotto AI professionali senza la necessità di strumenti di produzione video tradizionali complessi, rendendo HeyGen un efficiente creatore di video di lancio prodotto.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili nell'editor video di HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione all'interno del suo editor intuitivo drag-and-drop, permettendoti di adattare ogni aspetto dei tuoi video demo di prodotto. Puoi regolare i controlli di branding, incorporare registrazioni dello schermo e scegliere tra diversi modelli video per ottenere l'estetica desiderata per qualsiasi video esplicativo.

HeyGen può generare automaticamente voiceover e sottotitoli AI per i miei video?

Sì, HeyGen fornisce funzionalità robuste per la generazione automatica di voiceover e sottotitoli AI, migliorando significativamente i tuoi video di prodotto. Questi strumenti AI integrati assicurano che il tuo contenuto sia accessibile e professionale, raggiungendo efficacemente un pubblico più ampio.

Quali formati di file offre HeyGen per l'esportazione video?

HeyGen ti consente di esportare i tuoi video di prodotto AI finiti come file MP4 ad alta risoluzione, garantendo qualità professionale per vari canali di distribuzione. La sua versatilità supporta la condivisione facile sui social media e l'incorporazione all'interno di video demo di prodotto.

