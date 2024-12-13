Generatore di Lancio di Funzionalità: Crea Annunci di Prodotto Coinvolgenti

Genera contenuti accattivanti rapidamente con il nostro strumento alimentato da AI, utilizzando testo-a-video da script per risparmiare tempo e semplificare il tuo lancio.

Sei un Product Manager o fai parte di un team di marketing alla ricerca di contenuti accattivanti per il tuo prossimo lancio? Questo video di 30 secondi, con immagini dinamiche e musica vivace, dimostra come il nostro generatore di lancio di funzionalità possa trasformare rapidamente il tuo script in un video coinvolgente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, aiutandoti a creare idee promozionali efficaci senza sforzo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Proprietari di piccole imprese e imprenditori possono finalmente risparmiare tempo creando annunci di impatto con il nostro generatore di lancio di prodotti AI. Questo video di 45 secondi, presentato con una voce amichevole e professionale e grafiche pulite, mostra quanto sia facile sfruttare gli avatar AI di HeyGen per produrre contenuti coinvolgenti per le tue presentazioni di prodotto, rendendo i compiti complessi semplici ed efficienti.
Prompt di Esempio 2
Specialisti di marketing e creatori di contenuti, scoprite come automatizzare la generazione di contenuti GTM ed esplorare diverse idee promozionali con questo video di 60 secondi. Utilizzando uno stile visivo informativo e moderno con una dimostrazione dell'interfaccia utente, evidenzia come il nostro generatore di lancio di prodotti funzioni perfettamente con la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per fornire risorse di lancio complete e raffinate.
Prompt di Esempio 3
Per startup e stagisti di marketing, lanciare una nuova funzionalità non deve essere costoso o richiedere ore infinite. Questo video energico di 30 secondi, pieno di immagini vivaci e passaggi facili da seguire, mostra come il nostro strumento gratuito alimentato da AI ti aiuti a generare contenuti coinvolgenti utilizzando l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, garantendo che i tuoi messaggi siano sia attraenti che convenienti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Lancio di Funzionalità

Genera istantaneamente piani di lancio di prodotto convincenti, contenuti di marketing e idee promozionali con il nostro strumento alimentato da AI, risparmiando tempo ed energie preziose.

1
Step 1
Seleziona i Dettagli del Tuo Lancio
Inizia fornendo informazioni chiave sulla tua nuova funzionalità o prodotto. Il nostro generatore di lancio di prodotti AI utilizza questi input per comprendere le tue esigenze.
2
Step 2
Scegli i Contenuti da Produrre
Determina il tipo di contenuto di cui hai bisogno, come un'email di annuncio di lancio, post sui social media o uno script video. Il nostro Generatore di Contenuti GTM Automatizzato adatterà l'output.
3
Step 3
Crea Contenuti Coinvolgenti
Con un solo clic, il nostro agente alimentato da AI genererà contenuti coinvolgenti e accattivanti basati sulle tue specifiche, pronti per la revisione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Piano
Scarica il tuo piano di lancio di funzionalità completo, idee promozionali o risorse di contenuto. Questo strumento alimentato da AI semplifica il tuo flusso di lavoro per risparmiare tempo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione Interna sulle Funzionalità

.

Sviluppa video di formazione coinvolgenti ed efficaci per garantire che il tuo team comprenda e possa supportare le nuove funzionalità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i contenuti del mio lancio di prodotto?

Lo strumento alimentato da AI di HeyGen ti consente di generare contenuti coinvolgenti per il tuo lancio di prodotto, trasformando script in video professionali con avatar AI e voiceover. Questo aiuta a creare contenuti accattivanti che catturano veramente l'attenzione.

Il Generatore di Lancio di Prodotti AI di HeyGen fa risparmiare tempo nella creazione di video?

Assolutamente, HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione video per il tuo piano di lancio di prodotto. La sua interfaccia intuitiva e le capacità di testo-a-video ti aiutano a generare idee e video promozionali rapidamente, risparmiando tempo prezioso.

HeyGen può automatizzare la generazione di contenuti GTM per nuove funzionalità?

Sì, HeyGen agisce come un Generatore di Contenuti GTM Automatizzato, permettendoti di produrre rapidamente video per il lancio delle tue funzionalità. Puoi sfruttare modelli e controlli di branding per garantire un output coerente e professionale per tutte le tue esigenze di go-to-market.

Quali risorse creative può generare HeyGen per idee promozionali?

HeyGen ti consente di generare diverse risorse creative, dai video alimentati da AI per annunci di lancio a contenuti coinvolgenti per i social media. Utilizza avatar AI e branding personalizzato per creare idee promozionali altamente efficaci che risuonano con il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo