Crea video esplicativi straordinari senza sforzo con il nostro editor drag-and-drop e modelli e scene professionali, senza bisogno di esperienza.

Crea un video esplicativo vibrante di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che hanno bisogno di mostrare rapidamente una caratteristica chiave del prodotto senza esperienza precedente di editing video. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e animato, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per dimostrare quanto sia facile creare video esplicativi professionali, completati da una voce fuori campo entusiasta generata direttamente dal loro script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video di spiegazione delle funzionalità sofisticato di 60 secondi rivolto ai digital marketer che cercano di elevare la loro strategia di marketing con contenuti all'avanguardia. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo elegante e professionale, con un avatar AI realistico che presenta chiaramente le funzionalità complesse del prodotto, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una consegna dei contenuti senza soluzione di continuità.
Produci un video energico di 30 secondi progettato per gli appassionati di tecnologia che cercano guide rapide su come utilizzare una nuova funzionalità software, ideale per la condivisione sui social media. Impiega uno stile visivo dinamico con animazioni e transizioni nitide, attingendo dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, mentre una voce fuori campo chiara e veloce guida lo spettatore attraverso la spiegazione della funzionalità, rendendo facile creare video esplicativi.
Crea un video istruttivo di 45 secondi per i product manager che spiega un nuovo aggiornamento software a un pubblico globale, dando priorità all'accessibilità. L'approccio visivo dovrebbe essere diretto e informativo, mostrando la funzionalità con dimostrazioni chiare sullo schermo e utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen per una maggiore portata. Il video dovrebbe anche evidenziare la sua versatilità per varie piattaforme attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, consolidando il suo utilizzo come creatore di video esplicativi completo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi delle Funzionalità

Crea facilmente video esplicativi delle funzionalità coinvolgenti con avatar AI realistici e scene dinamiche per mostrare efficacemente il valore del tuo prodotto.

Crea il Tuo Script per il Video Esplicativo
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia di trasformazione del testo in video per generare automaticamente il video iniziale, ponendo le basi per la tua spiegazione delle funzionalità.
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare la tua funzionalità. Migliora il tuo messaggio selezionando modelli e scene professionali che si adattano perfettamente all'estetica del tuo marchio e prodotto.
Aggiungi Voci Fuori Campo Coinvolgenti e Media
Eleva il tuo video con audio accattivante utilizzando la nostra avanzata generazione di voci fuori campo. Integra filmati stock o carica i tuoi media dalla nostra vasta libreria per illustrare dinamicamente le tue funzionalità.
Esporta e Condividi il Tuo Capolavoro
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video esplicativo delle funzionalità di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su tutti i tuoi canali di marketing e piattaforme social.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Corsi Completi di Spiegazione delle Funzionalità

Progetta corsi video estesi per spiegare funzionalità complesse, raggiungendo un pubblico globale con contenuti chiari, coinvolgenti e scalabili.

Domande Frequenti

Come posso creare video esplicativi coinvolgenti senza esperienza di editing precedente?

HeyGen ti consente di creare facilmente video esplicativi professionali, anche senza esperienza, grazie al suo editor intuitivo drag-and-drop. Basta scegliere tra una vasta gamma di modelli di video esplicativi, aggiungere il tuo script e lasciare che l'AI di HeyGen generi il tuo video con avatar AI realistici e voci fuori campo.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per le aziende?

HeyGen si distingue come una piattaforma video AI efficace permettendo alle aziende di produrre video AI di alta qualità con avatar AI realistici a partire solo dal testo. Le sue funzionalità robuste lo rendono un potente creatore di video, semplificando la creazione di contenuti per varie esigenze di strategia di marketing.

Posso produrre rapidamente video animati per il marketing usando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen è progettato per aiutarti a produrre rapidamente video animati dinamici per la tua strategia di marketing. Utilizza la sua vasta libreria di modelli di video esplicativi e personalizzali con il tuo branding per creare contenuti visivi di impatto in modo efficiente.

Come aiuta HeyGen nella produzione di video di marketing di alta qualità per i social media?

HeyGen funge da creatore di video completo, fornendo strumenti per realizzare video di marketing di alta qualità perfettamente adatti ai social media. Puoi aumentare il coinvolgimento con voci fuori campo professionali, sottotitoli generati automaticamente e adattare i rapporti d'aspetto per varie piattaforme, assicurando che il tuo messaggio raggiunga efficacemente un pubblico più ampio.

