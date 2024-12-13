Crea Demo Coinvolgenti con il Nostro Creatore di Video Dimostrativi

Produci rapidamente demo di prodotto straordinarie che evidenziano le caratteristiche chiave utilizzando modelli video e scene personalizzabili.

351/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video tutorial conciso di 2 minuti progettato per nuovi utenti del software, guidandoli attraverso una panoramica del prodotto con funzionalità avanzate. Lo stile visivo dovrebbe essere intuitivo e passo-passo, arricchito da una voce rassicurante e chiara, utilizzando i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per una presentazione strutturata e facilmente comprensibile.
Prompt di Esempio 2
Genera un video prodotto accattivante di 45 secondi, destinato a potenziali clienti B2B, che funzioni come una panoramica del prodotto di alto livello. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e altamente brandizzato, con avatar AI professionali alimentati da HeyGen per offrire una narrazione sicura e persuasiva.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video how-to preciso di 90 secondi per il team di supporto interno, dettagliando un flusso di lavoro di risoluzione dei problemi complesso. Questo video richiede un approccio visivo altamente istruttivo con testo esplicito sullo schermo e una narrazione chiara e concisa, utilizzando la robusta funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire la massima comprensione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un creatore di video dimostrativi

Ottimizza la creazione di video dimostrativi coinvolgenti per mostrare il valore del tuo prodotto con facilità ed efficienza.

1
Step 1
Registra il Tuo Contenuto Demo
Inizia catturando le caratteristiche chiave del tuo prodotto utilizzando un registratore dello schermo integrato o carica media esistenti. Questo costituisce la base del tuo video dimostrativo.
2
Step 2
Aggiungi una Narrazione Coinvolgente
Arricchisci il tuo video con voiceover professionali. Utilizza la generazione di voiceover AI per aggiungere una narrazione chiara e naturale che evidenzi efficacemente ogni caratteristica.
3
Step 3
Applica Branding e Stili
Applica modelli video personalizzabili e integra i colori e il logo del tuo brand. Sfrutta i controlli di branding per garantire che i tuoi video demo di prodotto siano in linea con l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video dimostrativo. Esporta il tuo video in risoluzione HD e condividilo facilmente su varie piattaforme per raggiungere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Onboarding del Prodotto

.

Sviluppa video tutorial interattivi e walkthrough di prodotto per migliorare l'apprendimento e l'adozione delle funzionalità per utenti e dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video dimostrativi di prodotto?

HeyGen sfrutta funzionalità avanzate basate su AI per semplificare la creazione di video dimostrativi di prodotto. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e i modelli video personalizzabili consentono agli utenti di generare rapidamente video demo dall'aspetto professionale senza esperienza di editing estesa.

HeyGen può creare video con avatar AI realistici e voiceover personalizzati?

Sì, HeyGen consente la creazione di video dimostrativi coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e generazione di voiceover AI personalizzabili. Basta inserire il tuo script e le funzionalità basate su AI di HeyGen daranno vita ai tuoi demo di prodotto con una narrazione professionale.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video demo di prodotto in HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi modelli video personalizzabili e controlli di branding robusti per il tuo logo e i tuoi colori. Questo ti permette di personalizzare i tuoi video demo di prodotto per allinearsi perfettamente con l'identità del tuo brand.

Come posso condividere ed esportare i video dimostrativi di prodotto creati con HeyGen?

Dopo aver creato i tuoi video dimostrativi di prodotto, HeyGen ti consente di condividerli facilmente e monitorarne le prestazioni. Puoi anche esportare i tuoi video in vari formati, incluso MP4, garantendo una risoluzione video in alta definizione e compatibilità su tutte le piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo