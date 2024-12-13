Sblocca la Crescita con un Generatore di Video Dimostrativi di Funzionalità

Crea demo di prodotto interattive e coinvolgenti con facilità, sfruttando avatar AI per spiegare le caratteristiche in modo chiaro ed efficace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dimostrativo di 60 secondi chiaro e professionale che mostri come i product manager possano facilmente creare guide "how-to" coinvolgenti con i modelli video di HeyGen. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e strutturato, utilizzando schermi divisi e testo animato per evidenziare i passaggi chiave. L'audio sarà una voce fuori campo calma e autorevole, rivolta direttamente ai team di abilitazione alle vendite e agli specialisti di prodotto che necessitano di produrre rapidamente video dimostrativi di prodotto coerenti e di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Per i team di successo clienti, un video esplicativo amichevole di 45 secondi potrebbe illustrare efficacemente la potenza della capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da un copione. Gli elementi visivi dovrebbero essere accessibili, utilizzando grafica semplice e pulita insieme a una voce fuori campo amichevole generata direttamente da un copione. Questo contenuto mira a mostrare come il personale di L&D e supporto clienti possa trasformare efficacemente il contenuto scritto in materiali di formazione coinvolgenti, migliorando il successo del cliente attraverso una comunicazione chiara.
Prompt di Esempio 3
I team di marketing internazionali richiedono un video dinamico e orientato a livello globale di 60 secondi che evidenzi la capacità di HeyGen di creare demo di prodotto interattive adatte alla funzionalità cross-device. Con uno stile visivo vibrante e cosmopolita, questo video potrebbe passare rapidamente tra diversi schermi di dispositivi mentre presenta sottotitoli/caption accurati in più lingue. L'audio dovrebbe consistere in musica di sottofondo ispiratrice con una voce fuori campo concisa, dimostrando come i team di vendita globali possano raggiungere efficacemente pubblici diversi con contenuti video su misura.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Dimostrativi di Funzionalità

Crea rapidamente video dimostrativi di prodotto coinvolgenti che mostrano efficacemente le tue caratteristiche e catturano il tuo pubblico, dal concetto all'esportazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video professionali per avviare la tua dimostrazione di funzionalità, garantendo un aspetto raffinato fin dall'inizio.
2
Step 2
Registra o Aggiungi Contenuto
Cattura facilmente il tuo schermo con il registratore integrato per evidenziare chiaramente specifiche funzionalità del prodotto e interazioni con l'utente.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Affina il tuo video utilizzando l'editor video integrato, aggiungendo voci fuori campo AI o regolando le scene per trasmettere perfettamente la proposta di valore del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video dimostrativo di funzionalità di alta qualità come un MP4, pronto per essere condiviso su tutti i tuoi canali di marketing e vendita per impressionare gli stakeholder.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Illustra il Valore del Prodotto attraverso il Successo del Cliente

.

Sviluppa video AI accattivanti che mostrano storie di successo dei clienti, dimostrando efficacemente come le caratteristiche del tuo prodotto risolvano problemi reali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo per i video dimostrativi di prodotto?

HeyGen funge da piattaforma intuitiva per la creazione di video AI, offrendo una vasta gamma di modelli video e presentatori AI per generare video dimostrativi di funzionalità accattivanti. Puoi facilmente applicare un branding personalizzato per garantire che i tuoi video dimostrativi di prodotto si allineino perfettamente con l'estetica del tuo marchio.

Posso creare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti con presentatori AI utilizzando HeyGen?

Sì, HeyGen consente agli utenti di produrre video dimostrativi di prodotto professionali con presentatori AI realistici. Basta convertire il tuo copione in video con la funzionalità di testo in video, dando vita alle tue dimostrazioni di prodotto.

Quali capacità di editing offre HeyGen per perfezionare i miei video dimostrativi di prodotto?

HeyGen dispone di un editor video integrato robusto con un editor drag-and-drop facile da usare, che ti consente di integrare elementi senza soluzione di continuità e perfezionare il tuo contenuto. Puoi anche sfruttare le voci fuori campo AI ed esportare facilmente i tuoi progetti finiti come file MP4 di alta qualità per un uso immediato.

Oltre alla creazione, come aiuta HeyGen a gestire il branding dei video?

HeyGen supporta il branding personalizzato, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio per garantire coerenza in tutti i tuoi video dimostrativi di prodotto. Questo aiuta a costruire un riconoscimento del marchio più forte e supporta il successo complessivo del cliente con il tuo contenuto.

