Generatore di Video per Annunci di Funzionalità: Lancia i Prodotti Più Velocemente
Genera video accattivanti di annuncio di aggiornamenti di prodotto senza sforzo. Utilizza avatar AI per dare vita alle tue nuove funzionalità e coinvolgere il tuo pubblico.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Genera un prompt video di 45 secondi per piccoli imprenditori e creatori di contenuti, dimostrando la facilità di creare video di annuncio di aggiornamenti di prodotto. Il video dovrebbe impiegare un'estetica visiva vivace e accessibile con avatar AI diversi che presentano gli aggiornamenti, accompagnati da musica di sottofondo vivace e voci narranti AI chiare. Evidenzia l'impatto degli avatar AI di HeyGen e della generazione di Voiceover per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti.
Crea un prompt video di 90 secondi progettato per team di marketing internazionali e product manager globali, illustrando come HeyGen migliori le capacità di creazione di video di prodotto per pubblici diversi. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e pulito, dimostrando sottilmente opzioni multilingue con sottotitoli multilingue che appaiono in modo fluido, e una voce AI autorevole. Concentrati sull'integrazione senza soluzione di continuità di sottotitoli/caption per una portata globale con qualsiasi annuncio di nuova funzionalità.
Crea un prompt video di 30 secondi su misura per agenzie di marketing dinamiche e aziende SaaS, concentrandoti su contenuti video di prodotto rapidi e coerenti con il brand. Questo prompt dovrebbe presentare una presentazione visiva energica con transizioni di scena dinamiche, derivate da Template & scene, ed elementi di branding moderni, guidati da una voce AI entusiasta. Mostra come i template video di HeyGen permettano agli utenti di generare rapidamente video professionali di annuncio di funzionalità con il minimo sforzo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea video di lancio di funzionalità di impatto.
Genera rapidamente video ad alte prestazioni per annunciare e promuovere nuove funzionalità, catturando efficacemente l'attenzione del pubblico.
Produci aggiornamenti di funzionalità coinvolgenti per i social media.
Crea facilmente video dinamici e clip per i social media per condividere entusiasmanti aggiornamenti di funzionalità su tutte le piattaforme.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di annuncio di funzionalità AI?
HeyGen sfrutta strumenti AI avanzati e capacità di trasformazione del testo in video, permettendo agli utenti di trasformare script in video professionali di annuncio di aggiornamenti di prodotto senza sforzo. Il suo editor drag-and-drop e i template personalizzabili semplificano l'intero processo di creazione video.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding nei video HeyGen?
HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del brand e elementi visivi specifici. Puoi utilizzare template personalizzabili e una ricca libreria multimediale per assicurarti che i tuoi video di annuncio di prodotto siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand.
Quali opzioni di esportazione offre HeyGen per video di prodotto di alta qualità?
HeyGen ti consente di esportare file MP4 ad alta risoluzione, garantendo qualità professionale per i tuoi video di annuncio di aggiornamenti di prodotto. Puoi anche includere sottotitoli multilingue e condividere facilmente i video tramite link magici, ottimizzando la distribuzione per i tuoi video di annuncio di funzionalità.
La collaborazione in team è supportata all'interno di HeyGen per i progetti video?
Assolutamente. HeyGen dispone di Workspaces progettati per facilitare la collaborazione in team, permettendo a più utenti di lavorare insieme su progetti di creazione di video di prodotto. Questo assicura un flusso di lavoro senza intoppi e una creazione di contenuti efficiente per i tuoi video di annuncio.