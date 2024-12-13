Generatore di Video Veloce: Crea Video AI Istantaneamente

Sfrutta il testo a video da script per trasformare le tue idee in video professionali con velocità e facilità senza pari.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come possano produrre rapidamente contenuti di marketing di alta qualità utilizzando un generatore di video con avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e invitante, con avatar AI diversi che presentano i benefici, accompagnati da una voce amichevole e professionale generata con la capacità di generazione vocale di HeyGen, rendendo la creazione di video accessibile e veloce.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo informativo di 45 secondi rivolto alle startup che introducono nuovi prodotti tecnologici, enfatizzando la facilità d'uso e l'innovazione. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per creare un'estetica visiva moderna e pulita con animazioni coinvolgenti, supportata da una narrazione chiara e concisa da testo a video, assicurando che la proposta di valore del prodotto sia compresa da un pubblico esperto di tecnologia.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico in stile 'talking heads' di 60 secondi per i creatori di contenuti, offrendo consigli rapidi su come migliorare la loro presenza sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e diretto, con un oratore chiaro ed entusiasta presentato tramite un avatar AI, sfruttando la funzione di testo a video di HeyGen per un messaggio d'impatto e mostrando sottotitoli/caption in modo prominente per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale conciso di 15 secondi per gli inserzionisti che mirano a un ampio pubblico online, mostrando un nuovo prodotto con animazioni vivaci. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e accattivante, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare i visual, e ottimizzato con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una distribuzione senza problemi su tutti i canali social media, dimostrando come un generatore di video veloce possa fornire annunci rapidi e d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Veloce

Crea video coinvolgenti rapidamente e senza sforzo, trasformando le tue idee in contenuti professionali con la potenza dell'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia inserendo direttamente il tuo script o selezionando tra una varietà di modelli pre-progettati per avviare il tuo progetto. Questo sfrutta la capacità di testo a video da script per una rapida generazione di contenuti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Personalizza il tuo video scegliendo un avatar AI e abbinandolo a una voce realistica utilizzando la nostra avanzata funzione di avatar AI, dando vita alla tua narrazione.
3
Step 3
Migliora i Tuoi Visual
Aggiungi profondità visiva incorporando media dalla libreria stock integrata o personalizzando le scene con vari layout. La nostra piattaforma supporta un robusto supporto di libreria multimediale/stock per arricchire il tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua creazione scegliendo il rapporto d'aspetto desiderato ed esportando senza sforzo il tuo video di alta qualità, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme. Questo è potenziato dalla nostra funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni flessibili.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Apprendimento Potenziati

.

Sviluppa video di formazione potenti con AI che aumentano significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video di marketing coinvolgenti?

HeyGen è un generatore di video AI che ti consente di produrre rapidamente video di marketing e social media di alta qualità. Sfrutta avatar AI realistici e modelli diversi per creare video esplicativi coinvolgenti o contenuti brevi con facilità.

HeyGen supporta la trasformazione di script di testo in video con AI?

Sì, HeyGen eccelle come generatore di testo a video. Basta inserire il tuo script e HeyGen può generare contenuti video completi di avatar AI, voiceover realistici utilizzando avanzate tecnologie di sintesi vocale e persino capacità di clonazione vocale.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i miei video?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione creativa, permettendoti di personalizzare i tuoi video con controlli di branding come loghi e colori. Puoi scegliere tra vari modelli, aggiungere media personalizzati e utilizzare funzionalità di editing video per migliorare le animazioni e l'appeal visivo complessivo.

HeyGen può trasformare un'immagine statica o uno script in un video 'talking head'?

Assolutamente. HeyGen funziona come un generatore di immagini AI a video, permettendoti di trasformare immagini statiche o script scritti in 'talking heads' dinamici. La piattaforma gestisce automaticamente la sincronizzazione labiale realistica e le espressioni per il tuo avatar AI, rendendo la creazione di video senza sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo