Sviluppa un concetto accattivante per un generatore di video pubblicitari di moda di 30 secondi per una nuova collezione di denim sostenibile, rivolto a giovani adulti eco-consapevoli sulle piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere organico e naturale con toni terrosi, con modelli in ambientazioni all'aperto, accompagnati da una colonna sonora indie folk edificante. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire rapidamente il testo di marketing in narrazioni visive coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un generatore di video di moda AI dinamico di 45 secondi che mostri un'esperienza innovativa di prova virtuale per un marchio di abbigliamento di lusso, rivolto a acquirenti online esperti di tecnologia. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e futuristica con linee pulite e illuminazione soffusa e ambientale, accompagnata da musica elettronica minimalista. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dimostrare vari capi su diversi tipi di corpo, offrendo un'anteprima immersiva.
Prompt di Esempio 2
Progetta una campagna di marketing video di moda coinvolgente di 60 secondi che racconti la storia del marchio di una linea di abbigliamento artigianale, rivolta a un pubblico interessato alla produzione etica e all'artigianato. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e autentico, con scorci dietro le quinte del processo di design accompagnati da una colonna sonora acustica delicata. Impiega la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per narrare il viaggio e i valori unici del marchio.
Prompt di Esempio 3
Produci un breve reel di 15 secondi per un generatore di video di abbigliamento che metta in evidenza cinque nuovi accessori per un marchio di streetwear vivace, rivolto alla Gen Z che segue le tendenze su piattaforme come TikTok e Instagram Reels. Il video dovrebbe avere uno stile visivo veloce ed energico con sovrapposizioni di colori audaci e transizioni rapide, accompagnato da una traccia pop vivace. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente diverse presentazioni di prodotti per un impatto massimo.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pubblicitari di Moda

Crea senza sforzo video pubblicitari di moda sorprendenti utilizzando l'AI. Genera promozioni coinvolgenti e presentazioni di prodotti per e-commerce e social media in pochi minuti, senza bisogno di competenze di design.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una varietà di modelli di video progettati professionalmente o inizia con una scena vuota per costruire il tuo annuncio di moda unico da zero.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media di Prodotto
Carica le immagini del tuo catalogo prodotti e i clip video per presentare i tuoi articoli di moda. Puoi anche utilizzare la nostra vasta libreria multimediale per risorse aggiuntive.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Migliora il tuo annuncio applicando lo stile unico del tuo marchio con controlli di branding, inclusi il tuo logo, colori e font, per mantenere un'estetica coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Pubblicitario
Visualizza in anteprima il tuo video pubblicitario di moda generato dall'AI per assicurarti che soddisfi la tua visione, quindi esportalo in vari formati ottimizzati per diverse piattaforme social e annunci.

Casi d'Uso

Sviluppa Narrazioni Ispiratrici del Marchio

Crea narrazioni video coinvolgenti che ispirano il pubblico, mostrando l'etica e la visione uniche del tuo marchio di moda.

Domande Frequenti

Come può HeyGen rivoluzionare i miei sforzi di marketing video di moda?

HeyGen ti consente di creare video pubblicitari di moda coinvolgenti e migliorare il tuo marketing video di moda con facilità. Sfrutta gli avatar AI e le capacità di trasformazione del testo in video per produrre rapidamente contenuti di alta qualità per promozioni e annunci, potenziando la presenza online del tuo marchio.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per creare video di moda generati dall'AI?

HeyGen offre funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI realistici e una potente generazione di video da testo, per produrre video di moda generati dall'AI accattivanti. Puoi trasformare facilmente i testi in annunci di moda dinamici, riducendo significativamente i tempi di produzione.

Posso usare HeyGen per progettare Fashion Reels e video sui social media sorprendenti?

Assolutamente, HeyGen è perfetto per creare Fashion Reels coinvolgenti e altri video sui social media. Utilizza la sua gamma di modelli di video e scene, insieme ai controlli di branding, per produrre contenuti accattivanti che si distinguono su tutte le piattaforme.

HeyGen consente la personalizzazione del marchio per i miei progetti di generatore di video di abbigliamento?

Sì, HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio in qualsiasi progetto di generatore di video di abbigliamento. Questo assicura che i tuoi video di moda generati dall'AI siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio per tutti i tuoi annunci e promozioni.

