Generatore di Video di Formazione per Docenti: Trasforma l'Istruzione

Dai potere ai team L&D per creare video di formazione efficaci più velocemente, trasformando il testo in lezioni coinvolgenti con gli avatar AI di HeyGen.

Crea un video istruttivo di 45 secondi per i professionisti L&D, dimostrando come integrare senza sforzo "avatar AI" nei "video di formazione" per un'esperienza di apprendimento coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando grafiche pulite e testo minimo, accompagnato da una voce narrante AI chiara e sicura. Evidenzia la configurazione senza sforzo di "avatar AI" personalizzati per personalizzare i contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un tutorial di 60 secondi progettato per i docenti, illustrando il potere di trasformare "testi accademici complessi in video coinvolgenti" per corsi online. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e moderno con transizioni dinamiche tra scene di esempio, utilizzando una voce narrante AI amichevole e incoraggiante. Mostra come "Modelli e scene" possano strutturare rapidamente i contenuti da un semplice input "Testo-a-video da script".
Prompt di Esempio 2
Produci una dimostrazione dinamica di 30 secondi rivolta agli educatori con popolazioni studentesche diverse, enfatizzando la portata globale di un "generatore di video di formazione per docenti". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e inclusivo, con tagli rapidi che mostrano diverse lingue e una "generazione di voce narrante" chiara e con accenti multipli. Evidenzia chiaramente la facilità di aggiungere "Sottotitoli/didascalie" per rendere i contenuti accessibili a tutti gli studenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve clip promozionale di 15 secondi rivolto ai team di marketing all'interno delle istituzioni educative, mostrando HeyGen come un "Generatore di Video AI" per creare rapidamente contenuti coinvolgenti. Utilizza uno stile veloce e visivamente stimolante con musica di sottofondo energica e tagli rapidi attraverso diverse riprese di "Supporto media/biblioteca stock". Concludi dimostrando la facilità di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per Docenti

Trasforma rapidamente il tuo testo in video di formazione per docenti professionali, sfruttando avatar AI avanzati e visuali coinvolgenti per risultati di apprendimento efficaci.

1
Step 1
Incolla il Tuo Contenuto di Formazione
Inizia incollando il tuo script di formazione per docenti o il contenuto principale direttamente nel generatore. La nostra piattaforma utilizza il tuo testo per alimentare il processo "testo-a-video da script", ponendo le basi per il tuo video coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo istruttore. Abbina l'avatar scelto a una voce narrante AI dal suono naturale, garantendo una consegna chiara e coerente del tuo materiale di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Eleva il tuo video con visuali di sfondo pertinenti, musica e "modelli e scene". Personalizza il tuo video con controlli di branding per allinearlo all'identità della tua istituzione, rendendo il contenuto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Una volta soddisfatto, genera il tuo video. Puoi facilmente aggiungere "sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità prima di esportare il tuo video di formazione per docenti di alta qualità, pronto per la distribuzione immediata e "consegna della formazione più rapida".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Contenuti Educativi Complessi

Trasforma argomenti accademici o tecnici difficili in lezioni video facilmente comprensibili, migliorando significativamente la chiarezza educativa per docenti e studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare i team L&D a creare video di formazione coinvolgenti in modo efficiente?

HeyGen consente ai team L&D di creare video di formazione rapidamente trasformando il testo in video coinvolgenti con Avatar AI e voci narranti AI. La nostra piattaforma funge da potente Generatore di Video AI, progettato per accelerare la creazione di contenuti e garantire una consegna più rapida della formazione per i dipendenti.

Qual è il ruolo degli Avatar AI nella creazione di video di formazione di HeyGen?

Gli Avatar AI di HeyGen sono fondamentali per creare video di formazione dinamici e personalizzati. Queste teste parlanti realistiche possono presentare il tuo script, trasformando il testo in video coinvolgenti, rendendo i tuoi contenuti più relazionabili e impattanti come un generatore di video di formazione per docenti.

HeyGen può convertire il mio testo in video e supportare più lingue?

Assolutamente. HeyGen funziona come un generatore di testo-a-video leader, permettendoti di trasformare qualsiasi script in un video professionale. Con robuste voci narranti AI disponibili in oltre 140 lingue, puoi raggiungere un pubblico globale con contenuti localizzati per esigenze di formazione diverse.

HeyGen offre modelli per semplificare la creazione di video di formazione per docenti?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli personalizzabili, semplificando il processo di creazione di video di formazione. Queste scene pre-progettate sono perfette per chiunque, dai team L&D ai generatori di video di formazione per docenti, garantendo che i contenuti di formazione per i dipendenti siano prodotti con facilità.

