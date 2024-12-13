Generatore di Video di Onboarding per la Fabbrica per una Rapida Formazione dei Dipendenti

Trasforma facilmente i tuoi contenuti di formazione. Usa la nostra funzione di conversione da testo a video per creare video di onboarding professionali senza competenze di produzione.

Produci un video di formazione sulla sicurezza di 1 minuto, progettato per i nuovi assunti in fabbrica, enfatizzando i protocolli di sicurezza critici e la gestione delle attrezzature. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro, istruttivo e presentare dimostrazioni pratiche, accompagnato da una voce narrante AI professionale e autorevole. Sfrutta la capacità di HeyGen di convertire il testo in video per trasformare efficacemente le linee guida sulla sicurezza scritte in contenuti visivi coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi sulla cultura aziendale, rivolto a tutti i nuovi dipendenti, fornendo una calda introduzione ai nostri valori e all'ambiente di squadra. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio coinvolgente e amichevole, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per rappresentare i membri del team diversificati e mostrando la nostra identità unica attraverso modelli e scene professionali.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di onboarding completo di 2 minuti specificamente adattato per i nuovi assunti internazionali nelle nostre sedi globali, coprendo la documentazione iniziale e la navigazione delle strutture. Lo stile visivo e audio deve essere professionale e accessibile a livello globale, con traduzioni chiare facilitate dalle funzionalità di generazione di voce narrante e sottotitoli di HeyGen per garantire un'efficace localizzazione video.
Prompt di Esempio 3
Genera un video AI mirato di 30 secondi per i formatori e i dipendenti del piano di fabbrica che apprendono nuovi macchinari, dimostrando una specifica procedura operativa. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e conciso, incorporando illustrazioni tecniche e una narrazione focalizzata e informativa, utilizzando la capacità di HeyGen di convertire il testo in video insieme al supporto della ricca libreria multimediale/stock per produrre rapidamente contenuti di formazione per i dipendenti ad alto impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding per la Fabbrica

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti e accurati per i tuoi dipendenti di fabbrica utilizzando l'AI, senza necessità di competenze di editing video.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo testo o utilizzando uno script esistente. La nostra capacità di conversione da "testo a video" trasforma istantaneamente le tue parole in una bozza, fungendo da base per i tuoi efficaci "video di onboarding".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio, migliorando il coinvolgimento e rendendo il tuo contenuto relazionabile e professionale per i nuovi assunti.
3
Step 3
Applica Branding e Voce
Personalizza il tuo video con i "controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen per allinearlo perfettamente con la tua "cultura aziendale", garantendo un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Utilizza il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" di HeyGen per generare il tuo video di alta qualità in vari formati, perfetto per programmi di "formazione dei dipendenti" completi su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Procedure Complesse della Fabbrica

Spiega chiaramente i processi complessi della fabbrica e i protocolli di sicurezza utilizzando video AI coinvolgenti per una migliore comprensione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per la formazione dei dipendenti?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma i testi in video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e voci narranti AI. Questo processo di conversione da testo a video semplifica notevolmente la creazione di video di formazione e onboarding di alta qualità senza richiedere competenze specializzate.

Cosa rende HeyGen un creatore di video di onboarding accessibile per qualsiasi azienda?

HeyGen offre una piattaforma intuitiva con modelli di video diversificati e controlli di branding, permettendo a chiunque di creare video di onboarding professionali senza esperienza tecnica pregressa. La sua interfaccia user-friendly funge da potente motore creativo, garantendo che la cultura aziendale sia riflessa in modo coerente.

HeyGen può supportare vari formati video e la localizzazione per team globali?

Sì, HeyGen supporta esportazioni flessibili e offre il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme. Per la formazione dei dipendenti a livello globale, facilita anche la localizzazione video con voci narranti AI e sottotitoli, rendendo i tuoi contenuti accessibili in tutto il mondo.

Come può HeyGen migliorare la formazione specializzata come i video di onboarding per la fabbrica?

HeyGen eccelle come generatore di video di onboarding per la fabbrica, offrendo avatar AI personalizzati e modelli di video personalizzabili per produrre video di formazione sulla sicurezza di grande impatto. Questo assicura un'istruzione coerente e coinvolgente, vitale per la formazione critica dei dipendenti in ambienti industriali.

