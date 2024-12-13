Creatore di Video per Strutture: Crea Tour Virtuali Straordinari

Crea facilmente video di presentazione delle strutture e tour virtuali coinvolgenti per la tua attività utilizzando la generazione di voiceover professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e team di marketing, che illustri un nuovo servizio o prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente con testo e grafica animati, supportato da una voce amichevole e professionale, reso vivo utilizzando gli avatar AI avanzati di HeyGen per presentare le informazioni in modo dinamico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing accattivante di 30 secondi per social media marketer e brand manager, promuovendo una vendita lampo o un'offerta a tempo limitato. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e alla moda, incorporando musica di sottofondo popolare e una voce entusiasta e persuasiva generata utilizzando la sofisticata funzione di generazione di voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tour virtuale immersivo di 90 secondi, su misura per agenti immobiliari e organizzatori di eventi per evidenziare una proprietà o un luogo unico. La presentazione visiva dovrebbe essere dettagliata ed elegante, con effetti sonori ambientali e una narrazione informativa e fluida creata trasformando un copione direttamente in video utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Strutture

Crea facilmente video di presentazione delle strutture professionali, tour virtuali e contenuti di formazione con strumenti potenziati dall'AI, mostrando il tuo spazio con chiarezza e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto Video
Inizia selezionando un modello o importando il tuo copione. La nostra funzione di testo-a-video da copione trasforma rapidamente le tue idee in un contorno visivo, preparando il terreno per il tuo video di presentazione della struttura.
2
Step 2
Scegli Immagini e Scene
Popola il tuo video con contenuti coinvolgenti. Seleziona dalla nostra libreria diversificata di modelli e scene per strutturare la tua narrazione, aggiungendo un tocco visivo che rappresenta veramente la tua struttura.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Migliora la tua presentazione con avatar AI realistici per guidare gli spettatori, assicurando un messaggio chiaro e coerente per i tuoi tour virtuali.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Tour
Finalizza il tuo video di presentazione della struttura. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma, assicurandoti che sia pronto per essere condiviso come video tour di formazione o video di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Tour Virtuali ad Alto Impatto e Annunci Promozionali

Sviluppa annunci video professionali e ad alte prestazioni e tour virtuali per commercializzare efficacemente la tua struttura, aumentando la consapevolezza e le visite potenziali.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video aziendali professionali?

HeyGen consente agli utenti di creare "video di marketing" e "video esplicativi" in modo semplice utilizzando il suo "generatore di video AI". Il nostro "creatore di video online" intuitivo offre "modelli di video" e un "editor drag-and-drop" per semplificare il tuo processo creativo per qualsiasi esigenza aziendale.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per la produzione creativa di video?

HeyGen integra strumenti avanzati "potenziati dall'AI" come "avatar AI" e "voiceover professionali" per elevare il tuo processo di "creazione video". Puoi anche sfruttare "testo-a-video da copione" e una robusta "generazione di voiceover" per contenuti dinamici che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video per strutture o per tour virtuali?

Assolutamente. HeyGen è un "creatore di video per strutture" ideale per produrre contenuti coinvolgenti di "video di presentazione delle strutture" o "tour virtuali" immersivi. La nostra piattaforma supporta la creazione di esperienze dettagliate di "video tour di formazione" con facilità, rendendo accessibili informazioni complesse.

HeyGen offre controlli robusti per l'editing video e il branding?

Sì, HeyGen offre funzionalità complete di "editor video" inclusi "controlli di branding" per loghi e colori, e un ricco "supporto di libreria multimediale/stock". Puoi anche utilizzare "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare i tuoi video a qualsiasi piattaforma, assicurando che la tua visione creativa sia pienamente realizzata.

