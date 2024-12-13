Il Generatore di Video Formativi #1 per un Apprendimento Senza Sforzo

Produci facilmente video formativi coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI per offrire contenuti professionali e multilingue che catturano l'attenzione degli studenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di "Formazione Tecnica" di 2 minuti rivolto a tecnici esperti per aggiornamenti di "Formazione sull'Attrezzatura". Questo video dovrebbe incorporare registrazioni dettagliate dello schermo che mostrano operazioni complesse, insieme a riprese ravvicinate di parti specifiche dei macchinari. Sfrutta la funzione Testo-a-video da script per istruzioni precise e includi Sottotitoli/caption in "più lingue" per migliorare l'accessibilità e la comprensione tra team diversi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo animato di 60 secondi per i "team L&D" comunicando i recenti "Aggiornamenti delle Politiche" a tutto il personale della struttura, puntando alla massima "efficienza formativa". L'approccio visivo dovrebbe essere moderno e basato su infografiche, utilizzando Modelli e scene dinamiche con transizioni rapide e d'impatto. Una voce AI professionale ed energica consegnerà il contenuto, enfatizzando la facilità di aggiornamenti facili per revisioni future.
Prompt di Esempio 3
Genera un video conciso di 45 secondi per visitatori esterni e appaltatori, delineando le procedure "Passo dopo Passo sul Posto di Lavoro" per i "video di formazione sull'accesso alla struttura". Il contenuto visivo mescolerà filmati coinvolgenti del mondo reale dalla libreria multimediale/supporto stock con chiari segnali direzionali animati. L'audio dovrebbe essere nitido e accogliente, mentre il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni assicurano che il video sia ottimizzato per vari formati di visualizzazione, dai chioschi ai dispositivi mobili.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video Formativi per Strutture

Sviluppa rapidamente video formativi professionali ed efficaci per strutture con strumenti potenziati dall'AI, semplificando i tuoi sforzi L&D e garantendo una comunicazione chiara.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Formativo
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto formativo. La funzione testo-a-video da script converte i tuoi suggerimenti testuali in un video dinamico, pronto per ulteriori personalizzazioni.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Migliora il tuo messaggio scegliendo da una vasta libreria di avatar AI e voiceover AI realistici per presentare il tuo materiale formativo in modo chiaro e coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza con Modelli e Branding
Scegli tra Modelli professionali per strutturare rapidamente la tua formazione, quindi applica i controlli di branding della tua azienda come loghi e colori per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Garantisci l'Accessibilità
Aggiungi Sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità per tutti gli studenti, quindi esporta il tuo video formativo completato in vari formati ad alta risoluzione, pronto per essere condiviso con il tuo team.

Casi d'Uso

Demistifica Procedure Tecniche Complesse

Produci video chiari e concisi per la formazione tecnica, protocolli di sicurezza e funzionamento delle attrezzature, rendendo le istruzioni complesse della struttura facilmente comprensibili.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video formativi coinvolgenti?

HeyGen sfrutta avanzati Avatar AI e Voiceover AI per trasformare i suggerimenti testuali in video formativi professionali e coinvolgenti, rendendo argomenti complessi facili da comprendere per i team L&D. Questa creazione di video potenziata dall'AI semplifica il processo per contenuti formativi di alta qualità.

HeyGen può aiutare i team L&D a creare rapidamente video di formazione tecnica e aggiornarli facilmente?

Sì, HeyGen consente ai team L&D di produrre rapidamente video di formazione tecnica utilizzando modelli personalizzabili. La sua piattaforma intuitiva permette aggiornamenti facili, garantendo che i tuoi contenuti formativi rimangano attuali ed efficienti senza bisogno di strumenti complessi di editing video.

Quali funzionalità offre HeyGen per video formativi multilingue e accessibili?

HeyGen supporta oltre 140 lingue con i suoi Voiceover AI e include un Lettore Video Multilingue integrato, rendendo i tuoi video formativi accessibili a livello globale. Il Generatore di Sottotitoli AI migliora ulteriormente l'accessibilità e la comprensione per pubblici diversi.

Come posso migliorare il mio onboarding dei dipendenti o i tutorial tecnici con Avatar AI e registrazione dello schermo in HeyGen?

HeyGen ti permette di integrare senza soluzione di continuità Avatar AI professionali come volti parlanti insieme alla registrazione dello schermo per onboarding dei dipendenti e tutorial tecnici coinvolgenti. Questa combinazione crea video altamente professionali e coinvolgenti, garantendo una condivisione della conoscenza chiara ed efficace.

