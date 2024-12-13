Generatore di Video di Orientamento alle Strutture: Video di Formazione Rapida

Trasforma rapidamente script di testo in video di formazione professionali. La nostra capacità di testo-a-video semplifica la documentazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla sicurezza di 90 secondi per tutto il personale che richiede formazione sulla conformità, delineando i protocolli di evacuazione d'emergenza. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire un'erogazione accurata dei contenuti, abbinando elementi visivi istruttivi, possibilmente con elementi animati, a un audio chiaro e calmo, ulteriormente supportato da sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida di 2 minuti per tecnici e squadre di manutenzione, documentando meticolosamente i passaggi di risoluzione dei problemi per un macchinario complesso, servendo come documentazione video critica. Il video dovrebbe impiegare dettagliati elementi visivi passo-passo con sovrapposizioni di testo sullo schermo, arricchiti dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per elementi visivi pertinenti, e una voce fuori campo precisa.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi per l'onboarding di nuovi assunti in ruoli tecnici, introducendo uno strumento software proprietario. Adotta uno stile grafico moderno, con un avatar AI per presentare le funzionalità chiave, e assicurati che il risultato sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, mantenendo una voce amichevole e informativa.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Orientamento alle Strutture

Produci senza sforzo documentazione video chiara, coerente e coinvolgente per procedure delle strutture, protocolli di sicurezza e guide operative con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto di Orientamento
Inizia inserendo il testo di orientamento delle strutture. La nostra piattaforma trasforma il tuo script in un video dinamico utilizzando la sua capacità di testo-a-video da script, garantendo accuratezza per la formazione sulla sicurezza e operativa.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore Virtuale
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Questi avatar offrono una presenza professionale e coerente sullo schermo, ideale per vari video di formazione e guide pratiche.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Audio Essenziali
Arricchisci il tuo video con una narrazione professionale. Sfrutta la funzione di generazione di voce fuori campo per creare un audio chiaro e naturale che completi il tuo contenuto visivo, assicurando che il tuo orientamento sia facilmente compreso.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo video di orientamento alle strutture e preparalo per la distribuzione. Utilizza la nostra funzionalità di esportazione per scaricare il tuo video di alta qualità, pronto per l'integrazione nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento o nella documentazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Operative Complesse

Semplifica procedure operative complesse e informazioni sulle strutture attraverso spiegazioni video chiare e coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione potenziati dall'AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione professionali utilizzando una tecnologia avanzata di generazione video AI. Puoi facilmente trasformare script in documentazione video coinvolgente con avatar AI e generazione automatica di voce fuori campo.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare avatar AI e contenuti video?

HeyGen offre funzionalità robuste per personalizzare i tuoi avatar AI e contenuti video, inclusi controlli di branding, una ricca libreria multimediale e vari modelli e scene. Questo consente di creare video esplicativi e guide pratiche su misura.

HeyGen può supportare la localizzazione e l'accessibilità per i video di formazione?

Sì, HeyGen facilita la portata globale offrendo funzionalità come sottotitoli e generazione di voce fuori campo, rendendo i tuoi video di formazione e di conformità accessibili e localizzati per pubblici diversi.

Quali opzioni di output sono disponibili per i video generati con HeyGen?

HeyGen fornisce opzioni di output flessibili, inclusi il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni di alta qualità, assicurando che i tuoi video generati dall'AI siano ottimizzati per varie piattaforme e usi come la formazione sulla sicurezza sul lavoro e l'onboarding.

