Progetta un video introduttivo di 45 secondi per nuovi pazienti, concentrandoti su consigli essenziali per la salute degli occhi. Questa produzione del "creatore di video per la cura degli occhi" dovrebbe adottare uno stile visivo luminoso e informativo, completato da una voce fuori campo calma e rassicurante, sfruttando la generazione avanzata di voce fuori campo di HeyGen per garantire chiarezza e impatto in questi video di salute cruciale per il grande pubblico.

Generare video