Expo Video Maker: Crea Contenuti di Marketing Coinvolgenti

Produci facilmente video esplicativi di alta qualità dal testo con la nostra avanzata funzione di testo-a-video da script.

Produci un video di marketing vibrante di 30 secondi per una prossima fiera, rivolto ai proprietari di piccole imprese che hanno bisogno di distinguersi rapidamente. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, con grafiche pulite e una colonna sonora vivace ed energica. Questo clip dimostrerà quanto sia facile per gli utenti creare contenuti "expo video maker" accattivanti utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen per mostrare efficacemente i loro prodotti e servizi in qualsiasi evento.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi progettato per introdurre una nuova funzionalità software a potenziali clienti in cerca di soluzioni innovative. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale ma amichevole, utilizzando un avatar AI realistico per narrare concetti complessi con chiarezza. Questo pezzo di "video esplicativi" metterà in evidenza i benefici chiave, sfruttando gli avatar AI avanzati di HeyGen per offrire una presentazione fluida e memorabile di contenuti "video" di valore.
Prompt di Esempio 2
Progetta un breve video accattivante di 15 secondi per i social media, rivolto ai consumatori online che scorrono i loro feed, per annunciare una vendita lampo. Il video deve essere veloce con transizioni visivamente coinvolgenti, impostato su musica di sottofondo di tendenza, e includere sottotitoli generati automaticamente da HeyGen per garantire il massimo impatto anche quando visualizzato senza audio, rendendolo perfetto "contenuto di breve durata" per stimolare un coinvolgimento immediato.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video aziendale raffinato di 60 secondi per i dipendenti interni, dettagliando le nuove linee guida di conformità, destinato a una rapida e chiara diffusione. L'estetica dovrebbe essere pulita e professionale, con un tono rassicurante e autorevole trasmesso attraverso una generazione di Voiceover precisa. Questo pezzo di "servizi video aziendali" assicura un messaggio coerente tra i dipartimenti, funzionando come un efficace mini modulo di "video di formazione aziendale", semplificando le comunicazioni interne con HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona Expo Video Maker

Produci facilmente video dinamici e coinvolgenti per le fiere con la piattaforma AI di HeyGen, assicurando che il tuo messaggio si distingua e catturi il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Avatar
Inizia trasformando il tuo script di video di marketing in contenuti visivi accattivanti. Utilizza la nostra avanzata funzione di testo-a-video da script per generare contenuti coinvolgenti, selezionando da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare professionalmente il tuo marchio.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora i tuoi contenuti video incorporando media rilevanti dalla nostra vasta libreria. Applica i tuoi controlli di Branding unici, inclusi loghi e colori del marchio, per garantire un'immagine aziendale coerente e professionale per la tua presentazione alla fiera.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Perfeziona i tuoi video esplicativi con una comunicazione chiara. Genera automaticamente voiceover che risuonano con il tuo pubblico e aggiungi sottotitoli precisi per garantire che il tuo messaggio sia accessibile e d'impatto, coinvolgendo un pubblico più ampio alla tua fiera.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo progetto video per la fiera ottimizzandolo per varie piattaforme. Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare il tuo video ai contenuti dei social media o a grandi schermi, assicurando il massimo impatto e portata per i tuoi sforzi promozionali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa potenti video di testimonianze e storie di successo dei clienti per costruire fiducia e dimostrare valore efficacemente alla tua fiera o online.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video di marketing accattivanti?

HeyGen consente agli utenti di produrre video di marketing professionali senza sforzo con avatar AI e testo-a-video da uno script, potenziando la tua narrazione creativa.

Quali tipi di contenuti video creativi può produrre HeyGen?

HeyGen eccelle nella generazione di diversi contenuti video creativi, inclusi video esplicativi coinvolgenti, video di formazione aziendale efficaci e contenuti dinamici per i social media.

HeyGen offre funzionalità per produrre contenuti di breve durata per i social media?

Sì, HeyGen fornisce strumenti robusti come avatar AI e ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per creare facilmente contenuti di breve durata accattivanti ottimizzati per tutte le piattaforme social.

Come supporta HeyGen la coerenza del marchio in tutti i contenuti video?

HeyGen assicura un'integrazione del marchio senza soluzione di continuità offrendo controlli di branding completi, permettendoti di incorporare facilmente il tuo logo e i tuoi colori in tutti i tuoi contenuti video professionali.

