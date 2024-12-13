Creatore di Video Esplicativi per Prodotti che Aumentano le Vendite

Crea facilmente video esplicativi di prodotti accattivanti, sfruttando i nostri avatar AI per coinvolgere il tuo pubblico e aumentare le vendite.

Produci un vivace video animato esplicativo di 45 secondi rivolto a imprenditori e proprietari di piccole imprese, mostrando come un nuovo prodotto risolve un problema comune. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, con un tono audio amichevole e vivace. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per dare vita ai personaggi, rendendo le idee complesse facilmente comprensibili e divertenti da guardare.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di prodotto conciso di 30 secondi rivolto a professionisti del marketing impegnati, dettagliando i benefici principali di una soluzione software innovativa. Adotta un'estetica visiva elegante e moderna, completata da una voce fuori campo chiara e professionale. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione raffinata che metta in evidenza le caratteristiche chiave.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi progettato per potenziali investitori o decisori, delineando l'opportunità di mercato e la proposta di valore unica di una startup tecnologica. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato e persuasivo, trasmettendo fiducia e innovazione. Potenzia il tuo messaggio utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per offrire una narrazione coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Genera un rapido video di 30 secondi per educatori online che dimostri l'interfaccia user-friendly di una nuova piattaforma di apprendimento. Impiega uno stile visivo pulito, simile a un tutorial, con una traccia audio utile e incoraggiante. Migliora l'accessibilità e la comprensione per un pubblico diversificato aggiungendo automaticamente Sottotitoli/caption utilizzando le capacità di HeyGen, assicurando che le informazioni cruciali siano facilmente fruibili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi per Prodotti

Trasforma senza sforzo i tuoi concetti di prodotto in video esplicativi coinvolgenti. La nostra piattaforma video AI user-friendly ti aiuta a creare contenuti professionali che mostrano chiaramente le tue offerte.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione esplicativo del prodotto. La nostra piattaforma sfrutta il testo-a-video dal copione per generare istantaneamente le scene iniziali, ottimizzando il tuo flusso di lavoro per creare video esplicativi.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona un avatar AI per rappresentare il tuo brand o prodotto. La nostra gamma diversificata di avatar AI ti aiuta a connetterti con il tuo pubblico e a dare vita alla tua storia.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Branding
Genera voiceover dal suono naturale per il tuo video esplicativo utilizzando la nostra avanzata funzione di generazione di Voiceover, garantendo una qualità audio professionale con un generatore vocale AI.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con Sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità, quindi esportalo, pronto per essere integrato nella tua strategia di marketing su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presentazioni di Successo dei Clienti

.

Trasforma esperienze positive dei clienti in testimonianze video dinamiche, dimostrando il valore del tuo prodotto e costruendo fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video esplicativi animati creativi?

HeyGen consente agli utenti di creare video esplicativi animati coinvolgenti utilizzando una vasta libreria di avatar AI e template personalizzabili. Questa piattaforma video AI permette una ricca espressione creativa, rendendo i video esplicativi dei prodotti dinamici e visivamente attraenti per qualsiasi strategia di marketing.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per i video esplicativi di prodotti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i copioni in video esplicativi di prodotti avvincenti con generazione vocale AI realistica e capacità di testo-a-video. La sua interfaccia user-friendly semplifica il processo di creazione di video esplicativi professionali in modo efficiente, rendendola un software leader per video esplicativi.

HeyGen offre strumenti user-friendly per creare video esplicativi?

Sì, HeyGen dispone di strumenti intuitivi di drag-and-drop all'interno del suo software per video esplicativi, progettati per essere facili da usare. Gli utenti possono creare rapidamente video esplicativi sfruttando una vasta libreria multimediale, inclusi video stock, per dare vita alla loro visione per la comunicazione interna o per il pubblico esterno.

Posso personalizzare i video esplicativi con l'identità del mio brand su HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampie funzionalità di personalizzazione, inclusi controlli di branding, per garantire che i tuoi video esplicativi siano perfettamente allineati con la strategia di marketing della tua azienda. Puoi facilmente incorporare il tuo logo e i colori del brand per un aspetto coerente in tutti i tuoi video esplicativi.

