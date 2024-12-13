Generatore di Video Esplicativi: Crea Video Professionali Facilmente

Trasforma le tue idee in straordinari video AI senza sforzo utilizzando la nostra avanzata funzione di testo in video da script, migliorando la tua strategia di marketing.

Crea un video esplicativo animato di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che lanciano un nuovo servizio, dimostrando come il loro prodotto risolva un problema comune. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con grafiche vivaci e una voce narrante AI amichevole e professionale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare la soluzione e sfrutta la generazione di Voiceover per una comunicazione chiara, trasmettendo efficacemente una forte strategia di marketing.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo educativo di 60 secondi su lavagna bianca rivolto a formatori aziendali o educatori, semplificando un concetto tecnico complesso per i nuovi dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, illustrativo e facile da seguire, incorporando testo sullo schermo per il rinforzo. Questo video dovrebbe mostrare la potente generazione di Voiceover e le funzionalità di Sottotitoli/caption di HeyGen, dimostrando che non è necessaria alcuna esperienza per creare contenuti di impatto.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale di 30 secondi per i social media, rivolto ai creatori di contenuti che cercano di aumentare l'engagement per un evento imminente. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ricco di elementi visivi, incorporando tagli rapidi, musica di sottofondo di tendenza e filmati di stock diversificati. Impiega i numerosi Modelli & scene e il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per assemblare rapidamente immagini accattivanti che risuonino con un ampio pubblico.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 50 secondi per i marketer di prodotti tecnologici, evidenziando tre caratteristiche chiave di un nuovo aggiornamento software. Lo stile visivo deve essere elegante e informativo, combinando registrazioni dello schermo con sovrapposizioni animate, il tutto supportato da una voce AI sicura e chiara. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per redigere rapidamente la narrazione e poi utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarlo a varie piattaforme, mostrando la potenza di un generatore di video esplicativi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi

Crea facilmente video esplicativi professionali con la nostra piattaforma intuitiva basata su AI. Progetta contenuti accattivanti rapidamente, senza bisogno di esperienza, e condividi efficacemente il tuo messaggio.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto scegliendo tra una varietà di modelli video progettati professionalmente, fornendo una solida base per il tuo video esplicativo.
2
Step 2
Inserisci il Tuo Script
Trasforma le tue idee in contenuti animati semplicemente incollando il tuo script, sfruttando la potente capacità di testo in video da script di HeyGen.
3
Step 3
Personalizza con Avatar
Rafforza il tuo messaggio selezionando tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o concetto, rendendo i tuoi video esplicativi animati davvero unici.
4
Step 4
Ottimizza e Condividi
Assicurati che il tuo video esplicativo appaia perfetto su qualsiasi piattaforma utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto prima di esportare la tua creazione finale per i social media o le campagne di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Social Coinvolgenti

.

Produci video esplicativi e clip per i social media accattivanti in pochi minuti per stimolare l'interesse del pubblico ed espandere la tua portata.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video esplicativi animati coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di produrre straordinari video esplicativi animati con facilità. Sfrutta i nostri ampi modelli video, la libreria di immagini e l'editor intuitivo drag-and-drop per dare vita alla tua visione creativa, anche senza esperienza.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video esplicativi?

HeyGen si distingue come un efficace generatore di video esplicativi combinando potenti strumenti basati su AI con un'interfaccia facile da usare. Puoi trasformare script in video AI coinvolgenti utilizzando avatar AI personalizzabili e funzionalità di voiceover AI integrate.

HeyGen offre modelli video per progetti creativi diversi?

Sì, HeyGen fornisce una ricca libreria di modelli video e opzioni di scene per avviare qualsiasi progetto creativo. Questi design professionali, uniti ad animazioni dinamiche e transizioni, ti permettono di creare rapidamente video esplicativi unici.

Come posso personalizzare i visual per i miei video AI usando HeyGen?

Personalizzare i visual per i tuoi video AI in HeyGen è semplice. La nostra piattaforma offre una robusta libreria di immagini, opzioni per avatar AI e controlli di branding per garantire che i tuoi video esplicativi si allineino perfettamente con l'estetica del tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo