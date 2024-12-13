Creatore di Video di Anteprima Mostra: Crea Anteprime Coinvolgenti

Genera rapidamente anteprime video ad alta risoluzione per le tue mostre con modelli personalizzabili e scene diverse.

Crea un video di anteprima di 45 secondi per una mostra utilizzando i modelli personalizzabili di HeyGen, rivolto agli appassionati d'arte e ai partecipanti a eventi culturali, presentando una prossima esposizione in galleria con uno stile visivo elegante e un sottofondo musicale strumentale sofisticato, accompagnato da una voce narrante chiara.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di anteprima dinamico di 30 secondi per una nuova esposizione tecnologica, rivolto ai professionisti del settore tecnologico e ai potenziali investitori, caratterizzato da un'estetica visiva futuristica e una colonna sonora elettronica vivace, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le innovazioni chiave.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di marketing di 60 secondi per promuovere uno stand in una fiera B2B, parlando direttamente a imprenditori e responsabili marketing, impiegando uno stile visivo professionale e pulito e una voce narrante informativa generata dalla capacità di testo-a-video di HeyGen, per spiegare rapidamente i benefici del prodotto.
Prompt di Esempio 3
Produci un video breve di 20 secondi come anteprima di una mostra per un museo storico, coinvolgendo studenti e famiglie con uno stile visivo caldo e invitante e una narrazione entusiasta, garantendo l'accessibilità tramite i sottotitoli/caption di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Anteprima Mostra

Crea video di anteprima per mostre accattivanti senza sforzo con la nostra piattaforma potenziata dall'AI. Progetta presentazioni visive sorprendenti che impressionano il tuo pubblico e mettono in risalto il tuo lavoro.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo la narrazione della tua mostra nel nostro editor. Sfrutta la nostra funzione "Testo-a-video da script" per trasformare istantaneamente le tue idee in un contorno video dinamico, utilizzando la "creazione testo-a-video" per efficienza.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una ricca libreria di "Modelli & scene" progettati per completare perfettamente la tua mostra. I nostri diversi "modelli video" ti permettono di personalizzare ogni elemento per adattarsi al tuo brand.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Migliora il tuo video con i nostri "avatar AI" realistici. Seleziona un "avatar AI" per presentare informazioni, guidare gli spettatori attraverso la tua mostra e aggiungere un tocco professionale e umano.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione con il "creatore di video di anteprima mostra" ed esporta il tuo "video ad alta risoluzione". Utilizza la nostra funzione di "ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto" per adattarsi perfettamente a varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Pubblico con Teaser Motivazionali per Mostre

.

Genera teaser video ispiratori e motivazionali che costruiscono entusiasmo e motivano il pubblico a partecipare alla tua prossima mostra o evento.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen fungere da potente creatore di video di anteprima per mostre?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di anteprima per mostre straordinari utilizzando la creazione video potenziata dall'AI. Con una vasta gamma di modelli personalizzabili, puoi progettare rapidamente contenuti coinvolgenti che catturano l'attenzione e trasmettono efficacemente il tuo messaggio.

Quali capacità innovative di AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen rivoluziona la creazione di video con funzionalità avanzate potenziate dall'AI, inclusi avatar AI realistici che possono presentare i tuoi contenuti. Basta inserire il tuo script per una creazione testo-a-video senza soluzione di continuità, completa di generazione di voce narrante naturale, rendendo HeyGen un agente video AI intelligente.

HeyGen semplifica la produzione di vari video di marketing?

Assolutamente, HeyGen è progettato per semplificare la produzione di diversi video di marketing, video esplicativi e video per i social media. Il suo editor intuitivo drag-and-drop consente un rapido assemblaggio di video brevi, garantendo che i tuoi contenuti di marketing siano sempre coinvolgenti e in linea con il brand.

È possibile personalizzare completamente i miei progetti video in HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione attraverso i suoi modelli personalizzabili e controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del brand. Puoi anche aggiungere sottotitoli/caption ed esportare il tuo video finale ad alta risoluzione per adattarsi perfettamente all'estetica del tuo brand.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo