Un video personalizzato di allenamento di 30 secondi potrebbe essere indirizzato a professionisti impegnati alla ricerca di routine efficienti da fare in casa, caratterizzato da uno stile visivo pulito e motivante con dimostrazioni chiare e un incoraggiante commento vocale professionale. Utilizza la funzione di Text-to-video da script e generazione di Voiceover di HeyGen per creare senza sforzo video di fitness coinvolgenti.

