Creatore di Video di Esercizi: Crea Contenuti di Fitness Coinvolgenti

Genera video di esercizi dinamici senza sforzo con la potente generazione di Voiceover di HeyGen.

470/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un segmento professionale di 60 secondi per un video di fitness che dimostri la forma corretta per gli squat, rivolto agli appassionati di fitness desiderosi di perfezionare la loro tecnica. Lo stile visivo dovrebbe essere istruttivo, utilizzando riprese chiare e ben illuminate con occasionali inquadrature al rallentatore che evidenziano i punti chiave, completato da un narratore calmo e autorevole. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per garantire una struttura raffinata e facile da seguire per questa routine di allenamento critica.
Prompt di Esempio 2
Progetta un prompt coinvolgente per video di esercizi di 30 secondi che sfati il mito 'la riduzione localizzata è possibile', rivolto al pubblico generale interessato a conoscenze di fitness rapide e basate su prove. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accattivante, magari utilizzando un approccio animato o infografico per spiegare il concetto, supportato da un tono audio amichevole e accessibile. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo dinamico e memorabile.
Prompt di Esempio 3
Crea un ispirante prompt per un video di 15 secondi sui social media che promuova una 'Sfida di Consistenza', un principio chiave dell'esercizio, rivolto agli utenti attivi dei social media in cerca di nuove routine di allenamento. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e motivante, con tagli rapidi di persone che si allenano e testi incoraggianti in sovrimpressione, il tutto accompagnato da una traccia pop moderna e vivace. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente video di marketing coinvolgenti per questa campagna.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video sui Principi dell'Esercizio

Produci facilmente video di esercizi professionali che educano e ispirano il tuo pubblico con strumenti intuitivi e opzioni personalizzabili, rendendo i principi complessi coinvolgenti e facili da comprendere.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo i tuoi principi di esercizio nell'editor di script. La nostra piattaforma, con la capacità di "trasformare il testo in video da script", convertirà istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva, gettando le basi per il tuo video istruttivo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e Avatar
Migliora la presentazione del tuo video selezionando da una vasta gamma di "avatar AI" per presentare i principi di esercizio. Questo ti permette di creare contenuti coinvolgenti e personalizzati senza dover registrare te stesso.
3
Step 3
Genera Voiceover
Eleva la chiarezza del tuo video con la nostra avanzata funzione di "generazione di Voiceover". Produci una narrazione dal suono naturale per spiegazioni dettagliate, simile all'uso di "voice over AI" per i tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video istruttivo utilizzando le nostre opzioni di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto". Prepara senza problemi i tuoi contenuti per piattaforme come "video di YouTube" o social media per una maggiore diffusione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Corsi di Fitness Online

.

Espandi la tua portata e offri corsi online completi sui principi dell'esercizio e tecniche di fitness a un pubblico globale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di esercizi coinvolgenti?

HeyGen offre uno strumento online facile da usare per creare video di esercizi professionali, sfruttando template personalizzabili e strumenti di editing video AI. Gli utenti possono generare rapidamente contenuti coinvolgenti per routine di allenamento o programmi di fitness.

Quali strumenti AI offre HeyGen per la creazione di video di fitness?

HeyGen integra strumenti AI avanzati come avatar AI e voice over AI realistici, rendendolo un potente creatore di video di fitness. Puoi anche aggiungere sottotitoli professionali per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico.

Posso personalizzare i video di esercizi che creo con HeyGen per adattarli al mio brand?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione per i tuoi video di allenamento. Utilizza template personalizzabili, integra il tuo branding con loghi e colori, e accedi a una libreria di media royalty-free per garantire che ogni video rifletta il tuo stile unico per il marketing o i social media.

HeyGen è un creatore di video di allenamento facile da usare per i principianti?

Sì, HeyGen è progettato come uno strumento online intuitivo, rendendolo un creatore di video di allenamento facile da usare anche per chi è nuovo nel montaggio video. La sua interfaccia semplificata consente a chiunque di produrre rapidamente video di esercizi di alta qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo