Creatore di Video di Messaggi Esecutivi: Crea Video AI Impattanti

Eleva le tue comunicazioni interne con avatar AI, creando video e messaggi del CEO coinvolgenti che risuonano rapidamente ed efficacemente con il tuo team.

Genera un video di comunicazione interna di 60 secondi per tutti i dipendenti, con un messaggio del CEO riguardante una nuova iniziativa strategica. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e aziendale, con un audio chiaro e autorevole, e dovrebbe sfruttare la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per evidenziare i punti strategici chiave per una massima ritenzione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di messaggio esecutivo di 45 secondi per potenziali clienti e partner, annunciando il lancio di un nuovo prodotto. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e coinvolgente con un tono audio vivace e positivo, e utilizzare efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare un video del CEO credibile e orientato al futuro.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video ispiratore di 30 secondi rivolto ai nuovi assunti e ai membri del team esistenti, rafforzando i valori fondamentali e la cultura aziendale. Adotta uno stile visivo caldo e invitante con un tono audio amichevole, e utilizza i modelli e le scene di HeyGen per facilitare rapidamente la creazione di questo video impattante.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 50 secondi per azionisti e investitori, dettagliando i guadagni trimestrali e le prospettive future. La presentazione visiva dovrebbe essere seria e basata sui dati con un audio sicuro e misurato, utilizzando efficacemente la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare il rapporto finanziario in video di messaggi del CEO professionali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Messaggi Esecutivi

Crea messaggi esecutivi impattanti con AI. Trasforma il testo in video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e un controllo completo del branding per comunicazioni interne professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione e Seleziona un Avatar AI
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione di messaggio esecutivo. Poi, scegli da una selezione diversificata di avatar AI realistici per rappresentare il tuo oratore, formando la base del tuo video coinvolgente.
2
Step 2
Applica la Tua Identità di Brand
Assicurati che il tuo messaggio si allinei perfettamente con l'estetica della tua azienda. Utilizza controlli di branding completi per incorporare il tuo logo, i colori del brand e i caratteri personalizzati, rendendo ogni video distintamente tuo.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Elementi Visivi
Dai vita al tuo copione con la generazione di voiceover dal suono naturale. Arricchisci ulteriormente il tuo video aggiungendo musica di sottofondo pertinente, filmati di repertorio dalla libreria multimediale o caricamenti personalizzati per un'esperienza visiva dinamica.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Una volta che il tuo video di messaggio esecutivo è perfetto, esportalo facilmente nel rapporto d'aspetto e nella risoluzione desiderati. Il tuo video professionalmente realizzato è quindi pronto per una distribuzione senza soluzione di continuità attraverso tutti i tuoi canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Aggiornamenti Impattanti sui Social Media

Crea rapidamente messaggi video accattivanti per le piattaforme di social media per coinvolgere efficacemente il tuo pubblico pubblico.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di messaggi del CEO?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di messaggi del CEO impattanti sfruttando la tecnologia avanzata del creatore di video AI. Gli esecutivi possono trasformare il loro messaggio da testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI, semplificando notevolmente la creazione di video per le comunicazioni interne.

Posso utilizzare avatar AI per i miei video di messaggi esecutivi?

Sì, HeyGen ti consente di utilizzare avatar AI realistici per consegnare i tuoi video di messaggi esecutivi con autenticità. La nostra funzione di trasformazione del testo in video converte senza soluzione di continuità i copioni scritti in presentazioni video dinamiche, complete di voce ed espressioni naturali.

Quali controlli di branding sono disponibili per i contenuti video del CEO?

HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che ogni video del CEO si allinei perfettamente con la tua identità aziendale. Integra facilmente il logo della tua azienda, i colori del brand e i caratteri personalizzati per mantenere un branding coerente in tutti i video di comunicazioni interne.

Perché scegliere HeyGen per la creazione di video esecutivi?

HeyGen è il principale Creatore di Video di Messaggi del CEO AI, che consente agli esecutivi di produrre rapidamente video di messaggi professionali con efficienza e qualità senza pari. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di creazione di video, rendendola ideale per comunicazioni ad alto impatto.

