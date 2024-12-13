Generatore di Video di Annuncio Esecutivo: Semplicità Potenziata dall'AI

Genera rapidamente annunci aziendali professionali utilizzando un generatore di video AI con avatar AI avanzati.

Crea un video di annuncio esecutivo di 60 secondi rivolto a tutti i dipendenti interni e ai principali stakeholder, introducendo la nuova direzione strategica dell'azienda con uno stile visivo ispirante e professionale, accompagnato da una colonna sonora vivace e una voce chiara. Questo pezzo di 'comunicazione aziendale' dovrebbe sfruttare efficacemente gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio da un dirigente virtuale, garantendo una presentazione coerente e raffinata generata tramite un generatore di video di annuncio esecutivo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di creare un video di marketing elegante di 45 secondi, perfetto per potenziali clienti e investitori, annunciando il lancio di un nuovo prodotto entusiasmante. Lo stile visivo e audio desiderato è moderno e dinamico, incorporando musica energica e una voce accattivante per evidenziare efficacemente le caratteristiche principali. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente la tua narrazione in un output di 'generatore di video AI', garantendo una presentazione professionale e d'impatto di 'video generati da AI'.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video di annuncio di 30 secondi per i membri del consiglio e gli investitori, che dettagli in modo conciso i guadagni trimestrali e i risultati significativi. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e basato sui dati, utilizzando grafica chiara, con un tono audio autorevole ma ottimista. Fondamentale è integrare la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione per questa vitale 'comunicazione aziendale', semplificando il processo come un efficace 'video di annuncio' tramite strumenti potenziati dall'AI.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video coinvolgente di 90 secondi, progettato specificamente per accogliere i nuovi assunti e illustrare vividamente la cultura vibrante dell'azienda sia per i nuovi dipendenti che per i potenziali candidati al reclutamento. Adotta uno stile visivo e audio caldo, amichevole e coinvolgente, incorporando immagini diverse e una voce accogliente. Sfruttando i modelli e le scene estese di HeyGen, costruisci questo video essenziale di 'branding', dimostrando quanto facilmente i 'video generati da AI' possano essere creati per lasciare un'impressione duratura.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Annuncio Esecutivo

Trasforma senza sforzo i tuoi messaggi aziendali in video coinvolgenti e con marchio in pochi minuti, garantendo una comunicazione chiara e d'impatto.

Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il testo del tuo annuncio direttamente nell'editor, sfruttando la nostra capacità di trasformare il testo in video da script per animare istantaneamente le tue parole.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una collezione diversificata di avatar AI professionali per essere il volto del tuo video di annuncio esecutivo, trasmettendo il tuo messaggio con chiarezza.
Step 3
Personalizza il Tuo Branding
Integra l'identità visiva della tua azienda applicando il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi per un aspetto coerente.
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione e utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per generare i tuoi video generati da AI nel formato perfetto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Distribuisci Rapidamente Messaggi Aziendali Chiave

Crea rapidamente video coinvolgenti potenziati dall'AI per annunci aziendali urgenti o di routine, garantendo una comunicazione rapida e coerente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di annuncio aziendale coinvolgenti?

HeyGen è un efficace generatore di video di annuncio esecutivo, che consente agli utenti di produrre video di annuncio di alta qualità e con marchio con facilità. Sfrutta avatar AI e modelli di video aziendali personalizzabili per facilitare una comunicazione aziendale creativa e d'impatto.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI facile da usare?

La piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen semplifica la creazione di video convertendo rapidamente il testo in video. La sua interfaccia intuitiva e i modelli diversificati rendono incredibilmente facile modificare e creare rapidamente video professionali generati da AI, rendendolo un leader tra i generatori di video AI.

Posso personalizzare i miei video generati da AI con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per integrare il tuo logo e i tuoi colori. Puoi selezionare tra vari avatar AI, generare voiceover naturali e aggiungere sottotitoli e caption per adattare perfettamente i tuoi video generati da AI.

Come facilita HeyGen la creazione di video di marketing?

HeyGen fornisce una soluzione semplificata per generare rapidamente video di marketing ad alto impatto. Le sue capacità come generatore di video AI consentono alle aziende di creare e distribuire efficacemente video generati da AI coinvolgenti per varie campagne di marketing.

