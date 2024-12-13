Crea un video riassuntivo dinamico di 1 minuto che mostri le caratteristiche principali e i risultati di successo di un recente "Lancio di Prodotto", rivolto a professionisti della tecnologia B2B. Lo stile visivo deve essere pulito e moderno, incorporando grafici basati sui dati e transizioni fluide, completato da una colonna sonora aziendale vivace e una narrazione chiara generata dall'IA attraverso la funzionalità di generazione della voce fuori campo di HeyGen, agendo come un eccellente "Editor di Video" per questo progetto di rilievo.

Generare video