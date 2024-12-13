Creatore di Video di Riepilogo Eventi per Contenuti Coinvolgenti

Crea facilmente video professionali di riepilogo eventi trasformando testo in video da script.

Crea un video dinamico di riepilogo di 1 minuto di un evento, mostrando i momenti chiave di una recente conferenza tecnologica, rivolto a professionisti del settore impegnati e potenziali partecipanti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con transizioni energiche e una colonna sonora elettronica vivace, arricchita dalla funzionalità di testo-a-video da script per trasmettere rapidamente le informazioni essenziali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 2 minuti di punti salienti di una gala aziendale, progettato per stakeholder e sponsor, enfatizzando professionalità e coerenza del marchio. Utilizza un'estetica visiva elegante e sofisticata con musica di sottofondo raffinata, presentando un avatar AI che espone i punti chiave per mantenere una voce del marchio coerente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un breve video coinvolgente di 45 secondi per i social media per un festival comunitario locale, mirato ad attrarre un pubblico giovane e diversificato. Il video dovrebbe avere immagini vivaci e colorate con uno stile audio giocoso, utilizzando sottotitoli automatici per garantire accessibilità e alto coinvolgimento anche senza audio.
Prompt di Esempio 3
Genera un riassunto convincente di 1 minuto e 30 secondi di una serie di webinar internazionali, destinato a un pubblico globale in diversi fusi orari. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e informativa, supportata da una funzione di generazione di voiceover versatile per narrare in più lingue, rendendo facilmente digeribili argomenti complessi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Riepilogo Eventi

Trasforma facilmente le tue riprese di eventi in video di punti salienti coinvolgenti con strumenti di creazione e personalizzazione potenziati dall'AI.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video
Inizia selezionando da una vasta gamma di modelli di video personalizzabili progettati per riepiloghi di eventi dinamici. Questo fornisce un punto di partenza professionale ed efficiente per il tuo video di punti salienti.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media dell'Evento
Dai vita al tuo evento caricando le tue riprese grezze, foto e altre risorse direttamente nell'editor. La libreria multimediale di HeyGen supporta tutte le tue esigenze di contenuto.
3
Step 3
Genera Voiceover AI
Aggiungi una narrazione coinvolgente al tuo video di riepilogo sfruttando la generazione avanzata di voiceover AI. Articola chiaramente i momenti e i messaggi chiave senza dover registrare la tua voce.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Riepilogo
Finalizza facilmente il tuo video di punti salienti dell'evento. Ottimizza il suo rapporto d'aspetto per varie piattaforme ed esportalo in alta qualità, pronto per essere condiviso sui social media e oltre.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea video promozionali coinvolgenti con AI

.

Produci facilmente video di punti salienti degli eventi ad alto impatto per promuovere il tuo marchio e attrarre futuri partecipanti.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video AI per riepiloghi di eventi?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i tuoi contenuti di eventi in video dinamici di riepilogo e video di punti salienti. Utilizza i nostri modelli di video personalizzabili e strumenti di editing video AI per produrre rapidamente contenuti brevi e coinvolgenti.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre agli utenti funzionalità AI all'avanguardia come avatar AI realistici e capacità di testo-a-video da script senza soluzione di continuità. Genera facilmente voiceover professionali e aggiungi automaticamente sottotitoli per migliorare i tuoi video.

Posso personalizzare il branding per i miei video di punti salienti degli eventi in HeyGen?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di punti salienti si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente integrare i tuoi loghi, colori del marchio e risorse per un marketing di eventi e contenuti sui social media coerenti.

Come può HeyGen aiutare a riutilizzare video lunghi di eventi per i social media?

HeyGen è progettato per aiutarti a riutilizzare video lunghi trasformandoli in contenuti brevi e coinvolgenti ideali per i social media. Crea efficacemente video di punti salienti coinvolgenti e poi esportali e condividili su varie piattaforme con rapporti d'aspetto ottimizzati.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo