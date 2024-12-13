Crea Video Straordinari con il Nostro Creatore di Video Panoramici per la Pianificazione di Eventi

Trasforma il tuo piano evento in un video accattivante senza sforzo con la nostra funzionalità di testo-a-video da copione e immagini di alta qualità.

401/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese, sottolineando come possano facilmente promuovere i loro eventi utilizzando un creatore di video per eventi. Utilizza modelli e scene vivaci, accompagnati da musica di sottofondo allegra e una voce fuori campo amichevole ed entusiasta per evidenziare la facilità di creare contenuti coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video tutorial artistico di 60 secondi rivolto ai creatori di eventi freelance, dimostrando come creare video per eventi a partire da un copione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e contemporaneo, con funzionalità di testo-a-video da copione e sottotitoli chiari per guidare gli spettatori attraverso il processo creativo.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio sui social media visivamente sorprendente di 30 secondi per i pianificatori di eventi boutique, concentrandoti sulla fornitura di immagini di alta qualità per i loro eventi. Impiega uno stile visivo veloce con una colonna sonora moderna, mostrando la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni in vari formati per adattarsi a diverse piattaforme, incoraggiando messaggi rapidi e d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Panoramici per la Pianificazione di Eventi

Crea senza sforzo video panoramici coinvolgenti per i tuoi eventi con il generatore di video AI di HeyGen. Progetta immagini e narrazioni accattivanti per promuovere la tua prossima occasione.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando dalla nostra collezione diversificata di modelli di video per eventi disponibili nella libreria di Modelli & scene di HeyGen, fornendo un avvio rapido al tuo progetto.
2
Step 2
Personalizza i Dettagli del Tuo Evento
Personalizza il tuo video con le informazioni specifiche del tuo evento, elementi del brand e immagini. Utilizza il nostro supporto di libreria multimediale/stock per trovare le immagini perfette che personalizzano il video.
3
Step 3
Aggiungi Narrazione e Immagini Coinvolgenti
Migliora il tuo panorama sfruttando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per aggiungere una narrazione dinamica, assicurando che il tuo messaggio sia chiaramente comunicato attraverso l'aggiunta di voci fuori campo.
4
Step 4
Esporta e Promuovi il Tuo Evento
Finalizza il tuo video panoramico per l'evento ed esportalo facilmente in vari formati di aspetto adatti a diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni di rapporto d'aspetto, pronto per promuovere i tuoi eventi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Pubblico con Panorami degli Eventi

.

Crea video panoramici ispiratori e motivanti che catturano l'essenza del tuo evento e motivano la partecipazione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video per eventi coinvolgenti?

HeyGen funge da potente generatore di video AI, offrendo una vasta gamma di modelli di video per eventi che semplificano il processo. I pianificatori di eventi possono facilmente creare immagini di alta qualità e promuovere i loro eventi in modo efficiente utilizzando la nostra piattaforma intuitiva.

Posso personalizzare i video per eventi con elementi specifici del mio brand utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare il contenuto video incorporando il tuo logo, i colori del brand e l'estetica preferita. Questo assicura che il risultato del tuo creatore di video panoramici per la pianificazione di eventi rifletta perfettamente l'identità del tuo brand con immagini di alta qualità.

Quali capacità uniche di AI offre HeyGen per migliorare le promozioni degli eventi?

HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI e generazione di voce fuori campo sofisticata, per elevare i tuoi video per eventi. Puoi aggiungere senza sforzo animazioni dinamiche e narrazioni professionali, facendo risaltare efficacemente il tuo contenuto promozionale.

HeyGen include strumenti per l'editing video semplificato e la condivisione sui social media?

Sì, HeyGen dispone di un editor drag-and-drop facile da usare e una vasta libreria di modelli di video, rendendo semplice la creazione di video per eventi. Questo editor video efficiente consente ai pianificatori di eventi di produrre e condividere rapidamente contenuti ottimizzati per i social media per promuovere i tuoi eventi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo