Crea Video Professionali con il Nostro Creatore di Video di Annuncio Evento

Crea facilmente video di annuncio evento coinvolgenti utilizzando il nostro editor facile drag-and-drop e modelli & scene professionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale elegante di 45 secondi per il lancio di una collezione di moda di lusso, rivolto a fashion blogger e trendsetter. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista e sofisticato, accompagnato da musica elettronica ambientale, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per fornire una voce narrante elegante e raffinata, enfatizzando la potenza dei "modelli di video professionali."
Prompt di Esempio 2
Progetta un video informativo di 60 secondi per un workshop online, rivolto a piccoli imprenditori e freelance. Adotta uno stile visivo amichevole e pulito con audio strumentale calmo, e integra i sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento, semplificando l'esperienza dell'"editor facile drag-and-drop" per il tuo pubblico.
Prompt di Esempio 3
Produci un vivace clip di 20 secondi per i social media per riassumere un festival comunitario, rivolto ai residenti locali e alle famiglie. Questo video energetico dovrebbe presentare immagini giocose e musica pop allegra e popolare, utilizzando i Modelli & scene di HeyGen per "generare rapidamente contenuti e media con AI," perfetto per la condivisione su popolari "piattaforme di social media."
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio Evento

Crea video di annuncio evento accattivanti senza sforzo con il nostro editor video potenziato dall'AI, progettato per una rapida personalizzazione e condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video di Evento
Inizia il tuo video di annuncio evento selezionando dalla nostra vasta collezione di modelli video pronti all'uso, specificamente progettati per catturare rapidamente l'attenzione.
2
Step 2
Genera Contenuti con AI
Sfrutta il nostro editor video AI per generare facilmente script, voiceover o persino integrare avatar AI, semplificando la creazione di narrazioni coinvolgenti per il tuo evento.
3
Step 3
Aggiungi Testo Animato
Migliora il tuo video di annuncio evento aggiungendo facilmente testo animato per evidenziare le informazioni chiave, rendendo il tuo messaggio coinvolgente e memorabile.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta perfezionato, scarica il tuo video di annuncio evento di alta qualità o condividilo direttamente sulle tue piattaforme di social media preferite per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea video ispiratori per aumentare la partecipazione agli eventi

Sviluppa video persuasivi e ispiratori per incoraggiare efficacemente la partecipazione e generare entusiasmo per il tuo evento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un video di annuncio evento?

HeyGen rende semplice la creazione di un video di annuncio evento d'impatto grazie al suo intuitivo editor video AI. Gli utenti possono sfruttare modelli video pronti all'uso e un editor facile drag-and-drop per progettare rapidamente video promozionali professionali.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per creare video di eventi?

L'editor video AI di HeyGen ti permette di generare contenuti e media con AI, inclusi avatar AI realistici e voiceover dal tuo script. Questo semplifica notevolmente la produzione di video di eventi coinvolgenti.

Posso personalizzare il mio video di evento con branding ed effetti speciali in HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti per incorporare il tuo logo e i tuoi colori in qualsiasi video promozionale. Puoi anche migliorare il tuo messaggio aggiungendo testo animato e utilizzando vari modelli e scene all'interno dell'editor video.

Come posso condividere il mio video di annuncio evento finito da HeyGen?

Una volta completato il tuo video di annuncio evento, HeyGen ti permette di scaricarlo o condividerlo direttamente con facilità. Puoi distribuire il tuo contenuto su varie piattaforme di social media o incorporarlo online per massimizzare la portata.

