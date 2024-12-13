Immagina un flash di notizie di 30 secondi per professionisti impegnati e feed di social media. L'esperienza visiva sarà urgente, caratterizzata da animazioni di testo dinamiche e tagli rapidi, mentre l'audio presenterà un jingle di notizie vivace e una voce narrante autorevole e coinvolgente. Gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover sono fondamentali per creare questo rapporto immediato e di grande impatto, dando vita a un'ancora di notizie AI.

Genera Video