creatore di video di notizie serali: AI per video di trasmissione istantanea

Trasforma i tuoi script di notizie in video professionali pronti per la trasmissione in pochi minuti utilizzando l'innovativa funzione di Text-to-video da script di HeyGen.

Immagina un flash di notizie di 30 secondi per professionisti impegnati e feed di social media. L'esperienza visiva sarà urgente, caratterizzata da animazioni di testo dinamiche e tagli rapidi, mentre l'audio presenterà un jingle di notizie vivace e una voce narrante autorevole e coinvolgente. Gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover sono fondamentali per creare questo rapporto immediato e di grande impatto, dando vita a un'ancora di notizie AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un servizio comunitario positivo di 45 secondi, rivolto ai residenti locali e a coloro che cercano storie edificanti. Questo pezzo utilizzerà uno stile visivo luminoso e invitante con palette di colori caldi e transizioni fluide per mettere in risalto le innovazioni locali. Una traccia musicale di sottofondo ottimista completerà una narrazione coinvolgente, integrata abilmente utilizzando i Template e le scene di HeyGen e il ricco supporto della libreria multimediale/stock, perfetto per video di notizie sociali vivaci.
Prompt di Esempio 2
Genera un riassunto completo di notizie serali di 60 secondi progettato per i telespettatori di notizie quotidiane. L'estetica sarà quella di una scrivania di notizie professionale e pulita, completa di terzi inferiori nitidi ed elementi di branding coerenti. Un'introduzione formale alle notizie imposta il tono, seguita da una narrazione calma e chiara, il tutto potenziato dalla capacità di Text-to-video da script di HeyGen, rendendo facile funzionare come un creatore di video di notizie serali di alto livello.
Prompt di Esempio 3
Per un pubblico globale, inclusi i non madrelingua inglesi, costruisci un aggiornamento di notizie internazionali di 50 secondi. Visivamente, sarà informativo con diverse riprese B-roll e grafici chiari sullo schermo. Una voce narrante neutra e informativa sarà cruciale, con i Sottotitoli/caption di HeyGen che forniscono un'accessibilità essenziale, e il video stesso può essere facilmente adattato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, mostrando la versatilità di un generatore di video di notizie AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un creatore di video di notizie serali

Trasforma senza sforzo i tuoi script in video di notizie professionali con l'AI. Segui questi semplici passaggi per creare trasmissioni di notizie serali coinvolgenti, complete di ancore AI e branding personalizzabile, pronte per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Crea il tuo script di notizie e seleziona un template
Inizia inserendo il tuo contenuto di notizie o script nella piattaforma. Poi, scegli tra una varietà di template di video di notizie progettati professionalmente per impostare la scena per la tua trasmissione.
2
Step 2
Scegli la tua ancora di notizie AI
Seleziona un avatar AI realistico per fungere da ancora di notizie. Puoi sfogliare diversi stili e aspetti per trovare il presentatore perfetto per il tuo segmento di notizie serali.
3
Step 3
Applica il branding e migliora il tuo video
Personalizza il tuo video di notizie applicando il logo e la palette di colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding intuitivi. Assicurati che la tua trasmissione mantenga un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta il tuo video pronto per la trasmissione
Una volta completato il tuo video di notizie, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Il tuo notiziario serale generato dall'AI è ora pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa contenuti promozionali per programmi di notizie

.

Progetta promo dinamici ed efficaci per le prossime trasmissioni di notizie serali o rapporti speciali, attirando più spettatori con video guidati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di notizie serali dall'aspetto professionale?

HeyGen ti consente di creare senza sforzo straordinari "video di notizie serali" utilizzando "ancore di notizie AI" e "template di video di notizie" personalizzabili. Puoi trasformare gli script in contenuti raffinati e pronti per la trasmissione con facilità, grazie alle avanzate capacità di "Text-to-video".

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video di notizie AI per contenuti pronti per la trasmissione?

HeyGen si distingue come un efficace "generatore di video di notizie AI" sfruttando la tecnologia avanzata di "Text-to-video" e "Voiceover potenziati dall'AI" per produrre video di alta qualità, "pronti per la trasmissione". La sua piattaforma intuitiva semplifica il processo di creazione, permettendoti di generare rapidamente "video di notizie" coinvolgenti dallo script allo schermo.

Posso personalizzare l'ancora di notizie AI e il branding per i miei template di video di notizie con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen consente un'ampia personalizzazione per la tua "ancora di notizie AI" e offre robusti "controlli di branding" per adattarsi perfettamente all'identità del tuo canale all'interno dei "template di video di notizie". Incorpora "intro e outro di notizie" unici, terzi inferiori e i tuoi media per un aspetto veramente personalizzato.

Come supporta HeyGen la creazione di video di notizie coinvolgenti per i social media?

HeyGen è progettato per aiutarti a generare rapidamente "video di notizie per i social media" accattivanti, offrendo funzionalità come "sottotitoli" automatici, supporto per "più lingue" e "ridimensionamento del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme. Questo assicura che i tuoi "video di notizie" raggiungano un pubblico più ampio con il massimo impatto e coinvolgimento.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo