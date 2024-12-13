Creatore di Video di Formazione sull'Evacuazione: Veloce, Facile ed Efficace

Crea video di formazione sulla risposta alle emergenze altamente coinvolgenti e ottimizza il tuo flusso di lavoro utilizzando avatar AI realistici.

Crea un video di formazione sulla conformità di 1 minuto per i responsabili delle risorse umane e i coordinatori della sicurezza, dettagliando i nuovi protocolli di sicurezza per le procedure di evacuazione dell'ufficio. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e chiaro, utilizzando testo animato per i punti chiave e una voce narrante diretta e autorevole. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per fornire il contenuto, convertendo facilmente il tuo script esistente in video, e assicurati che tutte le istruzioni critiche siano disponibili tramite sottotitoli per l'accessibilità, rendendolo perfetto per l'integrazione nelle piattaforme LMS.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla risposta alle emergenze di 90 secondi per le aziende globali e gli ufficiali di sicurezza internazionali, concentrandoti su un approccio multilingue alla sicurezza antincendio. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, con dimostrazioni chiare e musica di sottofondo sottile. Utilizza la capacità di generazione di voiceover di HeyGen per il supporto multilingue, assicurando che il video possa essere facilmente esportato tramite gli strumenti di HeyGen per la distribuzione tra i diversi team regionali, con avatar AI che presentano il messaggio principale.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di formazione sulla sicurezza sul lavoro di 45 secondi progettato per i lavoratori delle fabbriche e i supervisori dei siti, fornendo un rapido aggiornamento su una specifica procedura di blocco-tagout dei macchinari. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e altamente visivo, incorporando scenari reali dalla libreria multimediale/supporto stock con una voce narrante diretta e assertiva. Inizia rapidamente utilizzando uno dei modelli e scene professionali di HeyGen per creare un video di formazione coinvolgente che cattura l'attenzione e rinforza i protocolli di sicurezza vitali.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione sull'evacuazione completo di 2 minuti specificamente per i dipartimenti di formazione e i creatori di contenuti, concentrandoti su una consegna efficiente delle informazioni critiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo ed educativo, con una chiara consegna da parte di un portavoce AI che guida gli spettatori attraverso le procedure passo dopo passo. Trasforma il tuo script dettagliato direttamente in un video coinvolgente utilizzando la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen, e includi sottotitoli per tutte le istruzioni verbali per massimizzare la comprensione nei tuoi sforzi di creazione di video di formazione sull'evacuazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sull'Evacuazione

Produci rapidamente video di formazione sull'evacuazione coinvolgenti e conformi utilizzando avatar AI e modelli predefiniti per un'educazione alla sicurezza efficace.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli pre-progettati, o incolla il tuo script di evacuazione esistente direttamente nella piattaforma per sfruttare la nostra funzione di testo-a-video da script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Portavoce AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando tra una gamma diversificata di avatar AI. Questi portavoce AI possono fornire i tuoi protocolli di sicurezza con voiceover chiari e coerenti.
3
Step 3
Aggiungi Dettagli Essenziali
Incorpora informazioni di sicurezza cruciali, aggiungi media rilevanti dalla libreria stock e assicurati l'accessibilità abilitando i sottotitoli per tutti i tuoi video di formazione sull'evacuazione.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente in vari formati e distribuiscilo attraverso le tue piattaforme LMS per condividere efficacemente i tuoi video di formazione sulla sicurezza con il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci i Protocolli di Sicurezza Complessi

.

Scomponi procedure di sicurezza intricate e piani di risposta alle emergenze in video chiari e facili da comprendere per un'educazione alla sicurezza migliorata.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen il dispiegamento dei video di formazione sulle piattaforme LMS?

HeyGen ti consente di "esportare e distribuire" facilmente i tuoi video di formazione finiti in vari formati, garantendo la compatibilità con la maggior parte delle "piattaforme LMS". Puoi anche includere "sottotitoli" per migliorare l'accessibilità e l'"engagement formativo" per tutti i discenti.

Qual è il ruolo degli avatar AI di HeyGen nella creazione di video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti?

Gli "avatar AI" di HeyGen agiscono come "portavoce AI" coinvolgenti, dando vita ai "video di formazione sulla sicurezza" con espressioni e movimenti naturali. Aumentano significativamente l'"engagement formativo", rendendo i complessi "protocolli di sicurezza" più facili da comprendere e ricordare.

HeyGen può aiutare a creare vari tipi di video di formazione sulla conformità e sulla risposta alle emergenze?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di "modelli" e la capacità di generare "testo-a-video da script" per esigenze diverse, inclusi "video di formazione sulla risposta alle emergenze" e "video di formazione sulla conformità". Il suo "supporto multilingue" assicura che i tuoi messaggi raggiungano efficacemente un pubblico globale.

Quali funzionalità di personalizzazione e distribuzione sono disponibili per i video di sicurezza creati con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi per integrare il tuo logo e i tuoi colori nei tuoi "video di formazione sulla sicurezza sul lavoro". Puoi quindi "esportare e distribuire" facilmente questo contenuto personalizzato, garantendo coerenza del marchio e comunicazione efficace dei "protocolli di sicurezza".

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo