Un video di 90 secondi che dimostra le procedure essenziali di evacuazione per ambienti d'ufficio, rivolto a nuovi assunti e dipendenti esistenti. Questo video di formazione professionale dovrebbe presentare immagini calme e dettagliate delle vie di uscita e dei punti di raccolta, accompagnate da una voce narrante chiara e autorevole. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare figure diverse e riconoscibili, migliorando il coinvolgimento con video di formazione sulla sicurezza sul lavoro cruciali.

Sviluppa un video di formazione di 2 minuti sulla risposta alle emergenze progettato per i lavoratori degli impianti di produzione, concentrandosi sull'apprendimento basato su scenari per incidenti legati alle attrezzature e sversamenti chimici. Lo stile visivo dovrebbe essere realistico, rappresentando pericoli specifici e azioni di risposta corrette, con istruzioni audio urgenti ma precise ed effetti sonori di allarme. Sfrutta i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per costruire rapidamente questi complessi scenari di sicurezza industriale.
Crea un video conciso di 60 secondi che illustri i protocolli di sicurezza generali per gli occupanti di un edificio durante un'evacuazione multi-rischio, come incendi o disastri naturali. Questo video d'impatto necessita di chiari segnali visivi per percorsi accessibili e un tono professionale, con opzioni di voiceover multilingue per rivolgersi a un pubblico diversificato. La robusta generazione di Voiceover di HeyGen garantirà audio di alta qualità in più lingue per una comprensione ampia.
Un video informativo di 45 secondi che spiega le procedure di emergenza specializzate per assistere le persone con esigenze di accessibilità durante un'evacuazione, rivolto a responsabili della sicurezza e gestori di edifici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere empatico ma diretto, mostrando tecniche di assistenza adeguate e uscite accessibili. Assicurati chiarezza e conformità utilizzando i Sottotitoli automatici di HeyGen per rafforzare le istruzioni chiave e garantire una comprensione universale.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione all'Evacuazione

Crea senza sforzo video di formazione all'evacuazione coinvolgenti e accurati per il tuo luogo di lavoro con la nostra piattaforma potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando il contenuto dei tuoi "video di procedure di evacuazione". Utilizza la funzione "testo-a-video da script" per trasformare istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva, garantendo accuratezza e chiarezza per una formazione sulla sicurezza efficace.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare la tua formazione. Questi presentatori digitali migliorano il coinvolgimento e consegnano i tuoi "video di formazione sulla sicurezza sul lavoro" con una voce professionale e coerente.
3
Step 3
Personalizza la Tua Scena
Personalizza il tuo video con immagini e branding pertinenti. Incorpora "template di formazione" e media di stock per illustrare "procedure di emergenza", rendendo i tuoi "video di formazione sulla sicurezza" più impattanti e facili da comprendere.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi "video di formazione sulla risposta alle emergenze" e scaricali facilmente nel formato preferito. Approfitta dei "sottotitoli automatici" per garantire un'ampia accessibilità e una distribuzione efficiente in tutta la tua organizzazione.

Semplifica Procedure di Sicurezza Complesse

Chiarisci protocolli di emergenza intricati e regolamenti di sicurezza utilizzando dimostrazioni visive potenziate dall'AI, rendendo le informazioni vitali facilmente digeribili e attuabili.

Domande Frequenti

Come possono le organizzazioni utilizzare HeyGen per distribuire efficacemente video di evacuazione potenziati dall'AI attraverso il loro LMS?

HeyGen facilita l'integrazione senza soluzione di continuità con LMS, inclusa la funzione di esportazione SCORM, permettendo alle organizzazioni di distribuire facilmente video di evacuazione potenziati dall'AI. Questo consente una distribuzione scalabile dei contenuti formativi creati direttamente dai testi utilizzando la nostra funzionalità di testo-a-video.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per creare video di formazione sulla risposta alle emergenze realistici e accessibili?

HeyGen utilizza avatar AI per presentare video di formazione sulla risposta alle emergenze coinvolgenti, garantendo coerenza visiva. Offriamo anche opzioni multilingue complete e sottotitoli automatici, migliorando l'accessibilità per una forza lavoro diversificata.

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla sicurezza sul lavoro personalizzati?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione sulla sicurezza sul lavoro attraverso una gamma di template di formazione e scene personalizzabili. Questo supporta lo sviluppo rapido di contenuti di apprendimento basati su scenari adattati a protocolli di sicurezza specifici e procedure di emergenza.

HeyGen può funzionare come un generatore completo di video di formazione all'evacuazione per esigenze di conformità?

Sì, HeyGen serve come un potente generatore di video di formazione all'evacuazione, aiutando le organizzazioni a soddisfare efficacemente i requisiti di formazione per la conformità. Garantisce un messaggio coerente dei protocolli di sicurezza critici in tutti i moduli di formazione, risparmiando tempo e risorse significativi.

