Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video prodotto di 45 secondi per i social media rivolto ai consumatori generali, evidenziando il lancio di un accessorio innovativo per veicoli elettrici. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e dinamica, con riprese di lifestyle diversificate del prodotto in uso, accompagnate da una colonna sonora energica. Utilizza la funzione Testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente immagini accattivanti che si allineano con un messaggio di marketing incisivo pre-scritto, rendendo il prodotto immediatamente attraente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo tecnico di 90 secondi per giornalisti automobilistici, approfondendo la tecnologia unica della batteria di un nuovo modello di veicolo elettrico. La presentazione visiva dovrebbe includere schemi dettagliati, sezioni animate e visualizzazioni di dati sullo schermo, accompagnate da una narrazione precisa ed educativa. Impiega la generazione di Voiceover di HeyGen per garantire un tono e una chiarezza coerenti nelle spiegazioni tecniche complesse, facilitando una comprensione più profonda per un pubblico specializzato.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale di 30 secondi rivolto ai piccoli imprenditori, enfatizzando il risparmio sui costi e l'efficienza nella creazione di contenuti di marketing di alta qualità per i loro prodotti aftermarket per veicoli elettrici. Visivamente, il video dovrebbe essere luminoso e ottimista, con transizioni rapide tra varie dimostrazioni di prodotto e una voce amichevole e incoraggiante. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per semplificare il processo di produzione, permettendo alle aziende di personalizzare rapidamente video di livello professionale senza un'esperienza di design estesa.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Prodotti EV

Trasforma facilmente concetti complessi sui veicoli elettrici in video di prodotto coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, ottimizzando il tuo processo di produzione dallo script allo schermo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando le informazioni sul tuo prodotto o uno script dettagliato nella piattaforma. Sfrutta la nostra capacità di Testo-a-video da script per delineare istantaneamente le scene del tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visual
Sfoglia una ricca libreria di modelli video pre-progettati o immagini generate dall'AI. Personalizza le scene con i tuoi asset di marca per mostrare perfettamente il tuo prodotto EV.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Aumenta il coinvolgimento selezionando un avatar AI per presentare il tuo prodotto, o genera voiceover professionali in varie lingue per articolare le caratteristiche chiave.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Rivedi il tuo video completo, applica sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità, e poi esportalo nel rapporto d'aspetto ottimale per qualsiasi piattaforma.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione Avanzata sui Prodotti EV

Crea video di formazione coinvolgenti con AI per migliorare la comprensione e la ritenzione delle informazioni complesse sui prodotti EV per i team di vendita o i clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per prodotti EV?

HeyGen sfrutta la sua avanzata tecnologia di generazione video AI, inclusa la funzione Testo-a-video, per ottimizzare la produzione di video professionali per prodotti EV. Gli utenti possono trasformare script in contenuti visivi coinvolgenti con avatar AI e immagini generate dall'AI, riducendo significativamente i tempi di creazione.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video di prodotti EV realizzati con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video di prodotti EV attraverso il suo editor intuitivo drag-and-drop e una varietà di modelli video. Puoi personalizzare gli avatar AI, integrare controlli di branding personalizzati, generare voiceover realistici e aggiungere sottotitoli/caption automatici per garantire la coerenza del marchio.

HeyGen può generare script e immagini specificamente per spiegazioni di prodotti EV?

Sì, HeyGen assiste nella creazione di contenuti completi, rendendolo un potente creatore di video per prodotti EV. Il nostro generatore video AI può aiutare a creare script generati dall'AI, quindi utilizzare la funzionalità Testo-a-video per trasformarli in video dinamici con immagini generate dall'AI, perfetti per semplificare concetti complessi sui veicoli elettrici.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per creare video per i social media sui prodotti EV?

HeyGen è un eccellente generatore video AI per produrre video coinvolgenti per i social media e video esplicativi per prodotti EV. Le sue capacità robuste, inclusi avatar AI e facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto, ti permettono di adattare rapidamente i contenuti per diverse piattaforme e aumentare il coinvolgimento.

