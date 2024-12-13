Etsy Video Maker: Aumenta le Vendite con Video di Prodotti Potenziati dall'AI

Genera video di prodotti Etsy professionali senza sforzo. I nostri ampi modelli e scene ti aiutano a creare contenuti coinvolgenti che aumentano le vendite.

Crea un video prodotto Etsy di 30 secondi accattivante, rivolto a potenziali clienti in cerca di regali fatti a mano unici, mostrando un singolo articolo con primi piani luminosi e ad alta definizione e una colonna sonora strumentale edificante. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per narrare le caratteristiche e i benefici unici del prodotto, puntando ad aumentare le vendite su Etsy e a mettere in risalto la sua artigianalità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 45 secondi specificamente per i video delle inserzioni Etsy, progettato per coinvolgere gli acquirenti curiosi del processo di creazione di un oggetto artigianale. Lo stile visivo dovrebbe presentare tagli rapidi che evidenziano i passaggi chiave, illuminazione naturale e una traccia strumentale vivace, completata da testo sullo schermo per spiegare i dettagli intricati. Assicurati di sfruttare la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e una comunicazione chiara, rendendolo un'esperienza di editor video online informativa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video ispiratore di 60 secondi sulla storia del brand, rivolto a un pubblico Etsy più ampio che scopre nuovi negozi, per trasmettere la passione dietro il tuo mestiere. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo estetico e cinematografico con una palette di colori calda, musica di sottofondo delicata e un avatar AI che narra il viaggio e i valori del tuo brand. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per trasmettere un messaggio personale ma professionale, posizionandolo come un video Etsy di spicco.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 20 secondi problema/soluzione, rivolto agli acquirenti Etsy impegnati in cerca di soluzioni pratiche per un'esigenza comune. Questo video professionale dovrebbe impiegare grafiche in movimento energiche e una combinazione di colori vivace, abbinata a una traccia musicale moderna e coinvolgente, per presentare rapidamente un problema e mostrare come il tuo prodotto offra la soluzione perfetta. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per semplificare il processo di creazione, garantendo una narrazione visiva lucida e coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona Etsy Video Maker

Crea rapidamente e facilmente video di prodotti accattivanti per le tue inserzioni Etsy, aumentando l'appeal del tuo negozio e coinvolgendo più clienti.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo da una vasta libreria di modelli progettati professionalmente, ottimizzati per far brillare i tuoi prodotti su Etsy e semplificare il tuo processo di creazione video.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Filmato
Carica le immagini e i clip dei tuoi prodotti, quindi utilizza il nostro editor video online intuitivo per organizzare, tagliare e aggiungere sovrapposizioni di testo coinvolgenti per descrivere i tuoi articoli.
3
Step 3
Aggiungi Elementi del Brand
Incorpora il tuo Kit del Brand unico, inclusi loghi personalizzati e palette di colori, assicurando che il tuo video sia immediatamente riconoscibile e coerente con l'identità del tuo negozio.
4
Step 4
Carica sull'Inserzione Etsy
Scarica il tuo video finito, di alta qualità, nel formato ottimale per Etsy, quindi caricalo senza problemi sulla tua inserzione di prodotto per attrarre più acquirenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Metti in Evidenza le Testimonianze dei Clienti

.

Sviluppa storie di successo autentiche dei clienti con video potenziati dall'AI, costruendo fiducia e incoraggiando più acquisti nel tuo negozio Etsy.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video per Etsy?

HeyGen rende incredibilmente facile creare video di inserzioni Etsy di alta qualità con il suo creatore di video AI. Puoi trasformare le descrizioni dei tuoi prodotti in video Etsy coinvolgenti rapidamente, semplificando il tuo processo di produzione di contenuti.

Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i miei video Etsy professionali?

HeyGen fornisce una gamma di strumenti per creare video professionali, inclusi modelli personalizzabili e la possibilità di aggiungere grafiche in movimento e testo. Con controlli di branding robusti, puoi assicurarti che i tuoi video Etsy siano perfettamente allineati con l'estetica del tuo negozio.

Posso personalizzare i miei video di prodotti Etsy con HeyGen?

Sì, l'editor video online di HeyGen consente un'ampia personalizzazione per i tuoi video di prodotti Etsy. Aggiungi facilmente musica, genera voiceover, includi sottotitoli e taglia i video alla perfezione, assicurando che ogni video di inserzione metta in risalto efficacemente i tuoi prodotti unici.

Come aiuta HeyGen i venditori Etsy ad aumentare le vendite e l'engagement?

Consentendo la creazione di video Etsy accattivanti e professionali, HeyGen permette ai venditori Etsy di aumentare i tassi di coinvolgimento sulle loro inserzioni. Questi video di alta qualità mostrano efficacemente i prodotti, portando a un maggiore potenziale di aumento delle vendite su Etsy.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo