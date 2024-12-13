Etsy Shop Video Maker: Video Professionali Facili da Creare

Crea video straordinari per le inserzioni su Etsy con facilità. I nostri controlli di branding assicurano che l'estetica del tuo negozio sia perfettamente rappresentata, attirando più acquirenti.

Crea un video accattivante di 30 secondi per un prodotto Etsy, pensato per potenziali acquirenti che navigano tra articoli fatti a mano, mostrando i dettagli intricati di un nuovo artigianato lanciato. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e pulito, con primi piani estetici e scatti di lifestyle, accompagnati da un sottofondo strumentale edificante. Utilizza i "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente un aspetto professionale e "Sottotitoli/didascalie" per evidenziare le caratteristiche e i materiali chiave, rendendo il prodotto irresistibile per i potenziali clienti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video emozionante di 45 secondi 'dietro le quinte' rivolto ai clienti che apprezzano la storia autentica dietro i loro acquisti, rivelando il processo di creazione di un articolo distintivo di Etsy. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e personale, catturando momenti genuini di artigianato, accompagnati da una "Generazione di voiceover" calma e invitante che spiega la passione investita. Incorpora "Libreria multimediale/supporto stock" se necessario per B-roll supplementari, creando una connessione emotiva con gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi rivolto agli acquirenti che hanno bisogno di comprendere la funzionalità unica o i benefici di un prodotto complesso di Etsy, come uno strumento specializzato o un'opera d'arte personalizzabile. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e istruttiva, con un amichevole "Avatar AI" che dimostra l'uso, supportato da sovrapposizioni di testo concise. Sfrutta "Testo-a-video da script" per generare in modo efficiente una narrazione coinvolgente e "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità, semplificando la proposta di valore del prodotto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 20 secondi progettato per aumentare le vendite e l'engagement su Etsy presentando recensioni entusiastiche dei clienti. Questo video vivace e allegro è rivolto agli acquirenti in cerca di prove sociali, mostrando brevi e incisive testimonianze come "Sottotitoli/didascalie" sullo schermo con tagli rapidi e musica energica. Utilizza "Templates & scenes" per ottenere un aspetto moderno e raffinato, e considera "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per ottimizzarlo per varie piattaforme social, amplificando la fiducia e l'entusiasmo intorno al tuo negozio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona Etsy Shop Video Maker

Crea video di prodotto coinvolgenti e di qualità professionale per le tue inserzioni su Etsy in modo rapido e semplice, aumentando la visibilità del tuo negozio e l'engagement dei clienti.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video
Seleziona tra una varietà di modelli di video pre-progettati ottimizzati per la presentazione di prodotti, oppure inizia con una tela bianca per costruire il tuo video di inserzione Etsy unico utilizzando un editor video facile da usare.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media di Prodotto
Carica facilmente le foto e i clip video dei tuoi prodotti nella libreria multimediale. Poi, aggiungi sovrapposizioni di testo e didascalie accattivanti per evidenziare le caratteristiche e i benefici chiave dei tuoi articoli, assicurando una comunicazione chiara.
3
Step 3
Applica Branding e Audio
Incorpora il logo e i colori del tuo brand utilizzando le funzionalità del Brand Kit per mantenere la coerenza. Migliora il tuo video con musica royalty-free o genera voiceover per aggiungere una narrazione coinvolgente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Ottimizzato
Esporta il tuo video finale utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, assicurandoti che sia nel formato e nella risoluzione ideali per le inserzioni su Etsy. Rendilo pronto per il caricamento e aumenta la visibilità del tuo negozio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Testimonianze e Recensioni dei Clienti

.

Trasforma il feedback positivo dei clienti in testimonianze video coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo negozio e i tuoi prodotti su Etsy.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di prodotto Etsy straordinari che catturano l'attenzione?

HeyGen consente ai venditori di Etsy di creare video di prodotto straordinari e di qualità professionale con facilità. Utilizza i nostri diversi modelli di video e strumenti potenziati dall'AI per mettere in risalto i tuoi articoli in modo splendido, assicurando che i tuoi video di prodotto Etsy si distinguano e catturino l'attenzione.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per personalizzare i miei video di inserzione Etsy per il mio brand?

HeyGen offre funzionalità robuste del Brand Kit per personalizzare i tuoi video di inserzione Etsy, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del brand e elementi visivi unici. Eleva l'identità del tuo brand con sovrapposizioni video personalizzate e grafiche in movimento, assicurando video di qualità professionale che risuonano con l'estetica del tuo negozio.

Quali modi innovativi offre HeyGen per migliorare la narrazione nei miei video del negozio Etsy?

HeyGen offre funzionalità innovative per migliorare la narrazione nei tuoi video del negozio Etsy, inclusa la generazione di voiceover AI e capacità robuste di testo-a-video. Aggiungi senza sforzo narrazioni coinvolgenti, audio personalizzato e sottotitoli e didascalie chiare per creare video esplicativi di qualità professionale che catturano il tuo pubblico.

HeyGen è un editor video facile da usare per creare e aggiornare rapidamente i miei video di prodotto Etsy?

Assolutamente, HeyGen è progettato come un editor video online intuitivo, permettendoti di creare e aggiornare rapidamente i tuoi video di prodotto Etsy con un'interfaccia drag-and-drop facile da usare. Questa efficienza ti aiuta a produrre facilmente video di inserzione accattivanti pronti per aumentare le tue vendite e l'engagement su Etsy.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo