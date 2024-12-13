Generatore di Video di Marketing per Negozi Etsy: Aumenta le Vendite Velocemente

Aumenta le tue vendite su Etsy! Crea video di marketing professionali con facilità, utilizzando la nostra piattaforma intuitiva e modelli e scene pronti all'uso.

Produci un video vivace di 30 secondi rivolto ai proprietari di negozi Etsy che vogliono aumentare le vendite su Etsy ma non hanno competenze di montaggio video. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con tagli rapidi di esposizioni di prodotti accattivanti, accompagnati da musica di sottofondo vivace e ispiratrice, completata da una voce fuori campo chiara. Questo suggerimento evidenzia come i modelli e le scene di HeyGen rendano la creazione di contenuti coinvolgenti senza sforzo, funzionando come un efficace generatore di video di marketing per negozi Etsy.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video prodotto elegante di 45 secondi progettato per i venditori Etsy che mirano ad aumentare il coinvolgimento dei clienti mostrando i loro ultimi articoli fatti a mano. Questo video dovrebbe presentare transizioni moderne e dinamiche tra le riprese dei prodotti e i primi piani, con musica di sottofondo morbida e ambientale, e potrebbe beneficiare di un avatar AI che spiega i vantaggi del prodotto. Dimostra come gli avatar AI di HeyGen possano aggiungere un tocco professionale ai tuoi sforzi di creazione di video di prodotto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi per i venditori Etsy di tutti i livelli di esperienza che vogliono creare video dall'aspetto professionale utilizzando l'AI. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e in stile tutorial, con testo sullo schermo che rinforza i punti chiave, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e rassicurante. Sottolinea la semplicità di trasformare un copione in un video raffinato con la funzione di testo a video di HeyGen, presentandola come un potente creatore di video AI.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale conciso di 20 secondi specificamente per i venditori Etsy impegnati che cercano video Etsy rapidi e d'impatto che possano facilmente caricare sul loro annuncio Etsy. Questo video breve e incisivo dovrebbe essere visivamente accattivante con punti salienti dei prodotti a ritmo veloce e musica accattivante e vivace, rinforzato da una voce fuori campo personalizzata che cattura immediatamente l'attenzione. Evidenzia come la generazione di voce fuori campo di HeyGen assicuri messaggi personalizzati per ogni annuncio, aiutando a creare video dall'aspetto professionale rapidamente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il generatore di video di marketing per negozi Etsy

Crea senza sforzo video di prodotto straordinari per il tuo negozio Etsy. Aumenta il coinvolgimento e metti in mostra i tuoi articoli unici con il nostro creatore di video AI facile da usare.

1
Step 1
Scegli il tuo punto di partenza
Inizia selezionando un "modello di prodotto Etsy" specificamente progettato per l'e-commerce, oppure opta per una tela bianca. La nostra libreria diversificata di "modelli e scene" fornisce una solida base per il tuo video.
2
Step 2
Aggiungi i tuoi asset di prodotto
Carica facilmente le tue immagini di prodotto di alta qualità e i tuoi clip video. Integra i tuoi contenuti con il nostro ampio "supporto di libreria multimediale/stock" per creare "video Etsy" coinvolgenti che catturano l'attenzione.
3
Step 3
Personalizza con AI e branding
Personalizza il tuo video generando voci fuori campo professionali con la nostra avanzata funzione di "generazione di voce fuori campo". Aggiungi testo personalizzato, musica e regola i controlli di branding come loghi e colori per riflettere il tuo stile unico.
4
Step 4
Esporta e promuovi il tuo annuncio
Finalizza la tua creazione utilizzando "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per garantire la compatibilità ottimale con la piattaforma di Etsy. Una volta pronto, "carica facilmente sul tuo annuncio Etsy" per aumentare la visibilità e coinvolgere potenziali acquirenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Metti in evidenza i prodotti con video coinvolgenti

.

Sviluppa video visivamente accattivanti potenziati dall'AI per mostrare i tuoi prodotti unici su Etsy e aumentare l'interesse dei clienti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing dall'aspetto professionale per Etsy?

HeyGen agisce come un creatore di video AI intuitivo, offrendo strumenti facili da usare e modelli di prodotto Etsy personalizzabili. Puoi facilmente generare contenuti accattivanti, inclusi video esplicativi e presentazioni di prodotti, per aumentare le vendite su Etsy e incrementare il coinvolgimento dei clienti.

Quali caratteristiche personalizzate offre HeyGen per i video di prodotto Etsy?

HeyGen consente una personalizzazione robusta per i tuoi video Etsy, permettendoti di incorporare avatar AI, testo a video da copione e voci fuori campo personalizzate. Puoi anche utilizzare i controlli di branding per assicurarti che i tuoi video si allineino perfettamente con l'estetica del tuo negozio, creando video dall'aspetto professionale.

Quanto è facile da usare HeyGen per generare video di marketing per negozi Etsy?

HeyGen fornisce strumenti facili da usare progettati per rendere semplice la creazione di video per il tuo negozio Etsy. Puoi creare, modificare ed esportare video di alta qualità in modo efficiente, pronti per essere caricati direttamente sul tuo annuncio Etsy e migliorare la SEO del tuo prodotto.

Quali tipi di video di marketing per Etsy possono essere creati con l'AI di HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare una varietà di video Etsy coinvolgenti, inclusi video esplicativi accattivanti e presentazioni di prodotti dinamiche. Questi video potenziati dall'AI sono perfetti per aumentare il coinvolgimento dei clienti e sono progettati per aiutare a incrementare efficacemente le vendite su Etsy.

