Immagina di creare un video di benvenuto di 45 secondi specificamente per tutti i dipendenti, progettato per introdurre e rafforzare una cultura etica all'interno dell'organizzazione; questo video dovrebbe presentare immagini calde e incoraggianti e uno stile audio chiaro e amichevole, sfruttando al meglio la generazione di Voiceover di HeyGen per una consegna coerente e professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di formazione sulla conformità di 60 secondi, rivolto ai nuovi assunti, presentando le linee guida etiche chiave attraverso avatar AI coinvolgenti e realistici e immagini visive nitide e informative, garantendo una consegna audio concisa e autorevole, resa possibile dagli avatar AI avanzati di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Dai potere ai tuoi team HR di creare contenuti di formazione etica con un video coinvolgente di 30 secondi che rappresenta un comune dilemma etico, utilizzando immagini dinamiche basate su scenari e testo chiaro sullo schermo per un'educazione dei dipendenti efficace, generato senza sforzo da un copione con la capacità di Text-to-video da copione di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un modulo di formazione etica di 90 secondi mirato alla leadership senior e ai decisori, impiegando immagini sofisticate e minimaliste e un tono sicuro e autorevole per trasmettere principi etici critici e implicazioni strategiche, assemblato ed arricchito in modo efficiente utilizzando i Templates & scenes professionali di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione Etica

Trasforma linee guida etiche complesse in video di formazione chiari, coinvolgenti e professionali senza sforzo, assicurando che i tuoi dipendenti comprendano e sostengano i valori della tua azienda.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Etico
Inizia delineando il tuo contenuto di formazione. Usa la funzione Text-to-video da copione per trasformare il tuo copione in lezioni di cultura etica coinvolgenti senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Presentatori AI
Rafforza il tuo messaggio con talenti professionali sullo schermo. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI o crea un avatar personalizzato per rappresentare il tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Coinvolgenti e Branding
Dai vita alla tua formazione etica con la generazione di Voiceover dal suono naturale. Applica i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi e colori, per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci Efficacemente
Finalizza i tuoi video di formazione etica professionali. Esporta i tuoi video di formazione sulla conformità di alta qualità in vari formati, pronti per l'educazione dei dipendenti in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Coltiva la Cultura Etica

Produci video coinvolgenti che rafforzano i principi etici e ispirano i dipendenti, rafforzando la cultura etica complessiva all'interno della tua organizzazione.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione etica coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione etica coinvolgenti utilizzando i suoi avatar AI avanzati e una varietà di modelli. Puoi trasformare facilmente il tuo copione in un video raffinato, assicurando che il tuo messaggio sulla cultura etica sia chiaro e incisivo.

Quali capacità offre HeyGen per produrre video di formazione sulla conformità efficaci?

HeyGen offre funzionalità robuste per lo sviluppo di video di formazione sulla conformità, inclusa la conversione senza soluzione di continuità da testo a video e la generazione di Voiceover realistici. Accedi a un'ampia libreria multimediale con filmati di repertorio per arricchire il tuo contenuto e semplificare l'intero processo di produzione.

Perché HeyGen è il creatore di video di formazione AI ideale per i team HR?

HeyGen semplifica l'educazione dei dipendenti per i team HR permettendo loro di generare rapidamente video di formazione di alta qualità. La nostra piattaforma aiuta i professionisti HR a fornire esperienze di apprendimento coerenti e scalabili per i loro dipendenti con il minimo sforzo.

Posso personalizzare gli elementi visivi del marchio per la mia formazione etica con HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici del marchio nei tuoi contenuti di formazione etica. Puoi anche creare avatar personalizzati e utilizzare filmati di repertorio per allineare perfettamente i visivi con la cultura etica della tua azienda.

