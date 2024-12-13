Generatore di Video di Formazione Etica: Crea Corsi di Conformità Coinvolgenti

Crea video di formazione etica d'impatto senza sforzo con il nostro generatore di video AI, sfruttando avatar AI per presentatori realistici.

Crea un video di formazione etica di 90 secondi per i nuovi dipendenti, concentrandoti sui dilemmi etici comuni che potrebbero incontrare e guidandoli attraverso un semplice quadro decisionale. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ma accessibile, con un avatar AI amichevole che spiega ogni passaggio con una voce chiara e coinvolgente generata da HeyGen. Questo video mira a fornire al personale competenze fondamentali per il processo decisionale etico.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di formazione sulla conformità di 2 minuti per tutti i dipendenti, affrontando specificamente come identificare e segnalare preoccupazioni riguardanti le politiche e le linee guida aziendali. Questo video dovrebbe utilizzare i modelli e le scene di HeyGen per illustrare vari scenari, con un tono istruttivo chiaro fornito tramite testo-a-video da script, garantendo una comprensione completa delle procedure di segnalazione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un pezzo di comunicazione interna di 60 secondi per la gestione e i team leader, sottolineando l'importanza di promuovere una cultura di integrità e trasparenza all'interno dei loro team. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo ispiratore e moderno, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per sfondi visivi d'impatto, completato da sottotitoli chiari per rafforzare i messaggi chiave sulla responsabilità.
Prompt di Esempio 3
Produci una guida rapida di 45 secondi su come navigare potenziali conflitti di interesse per tutto il personale. Questo video richiede uno stile visivo conciso e diretto con semplici elementi animati, esportando in un rapporto d'aspetto appropriato per una facile condivisione su piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, completo di una generazione di voce chiara per evidenziare i principi cruciali del comportamento etico.
Motore Creativo

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Etica

Crea senza sforzo video di formazione etica coinvolgenti e conformi per sostenere gli standard aziendali e promuovere una cultura di integrità all'interno della tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia convertendo il tuo script o materiali di formazione etica esistenti in un formato video, sfruttando le capacità di testo-a-video da script per gettare le basi del tuo contenuto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI e seleziona un voiceover per narrare i tuoi scenari di decisione etica con chiarezza e professionalità.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, e incorpora elementi visivi e media pertinenti per comunicare efficacemente le politiche.
4
Step 4
Esporta e Integra
Finalizza il tuo video, ridimensiona per varie piattaforme e esporta facilmente nel formato desiderato per la condivisione, inclusa l'integrazione senza soluzione di continuità con il tuo LMS per la distribuzione.

Casi d'Uso

Chiarire i Dilemmi Etici con Video AI

Trasforma scenari etici complessi in contenuti video chiari e azionabili, migliorando la comprensione dei dipendenti delle politiche e linee guida aziendali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione etica?

HeyGen consente ai team L&D di generare rapidamente video di formazione etica coinvolgenti utilizzando avatar AI e conversione testo-a-video. Questo permette una produzione semplificata di materiali di formazione sulla conformità, promuovendo il processo decisionale etico in tutta l'organizzazione.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i contenuti di formazione aziendale?

HeyGen offre modelli personalizzabili estesi e controlli di branding per allineare i video di formazione con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente aggiungere voiceover AI in più lingue e incorporare media per creare esperienze di formazione per i dipendenti d'impatto.

Come supporta HeyGen i team L&D nella creazione di formazione efficiente e conforme?

HeyGen consente ai team L&D di semplificare la creazione di video di formazione sulla conformità, offrendo significativi risparmi sui costi rispetto alla produzione tradizionale. Con opzioni di esportazione e condivisione facili, inclusa l'integrazione LMS e una robusta conformità SOC 2 & GDPR, HeyGen garantisce una consegna efficiente e sicura dei contenuti.

HeyGen è facile da usare per utenti non tecnici nella creazione di video di formazione?

Sì, HeyGen presenta un'interfaccia intuitiva e facile da usare, rendendolo un generatore di video AI accessibile a chiunque per creare video di formazione professionali. Puoi convertire facilmente i materiali di formazione esistenti in contenuti video dinamici senza bisogno di competenze avanzate di editing.

