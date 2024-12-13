Il Tuo Creatore di Video per Programmi Etici per i Team HR
Sviluppa senza sforzo video di formazione etica di impatto per l'educazione dei dipendenti, trasformando i testi in contenuti coinvolgenti con la funzione di trasformazione del testo in video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video conciso di 45 secondi per la 'formazione sulla conformità' focalizzato su un dilemma comune sul posto di lavoro, rivolto a tutti i dipendenti esistenti per un aggiornamento annuale. Il video dovrebbe impiegare un approccio di apprendimento basato su scenari con uno stile visivo coinvolgente che costruisce tensione e poi si risolve chiaramente, accompagnato da una voce narrante calma e autorevole. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per impostare rapidamente la narrazione e la sua generazione di Voiceover per una narrazione coerente.
Produci un video promozionale di impatto di 30 secondi rivolto ai team HR e al management senior, evidenziando l'impatto positivo e i benefici di una soluzione robusta di 'creatore di video sull'etica sul posto di lavoro'. Questo pezzo dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e aziendale con musica di sottofondo stimolante e una voce chiara e sicura, supportata dai Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e dal suo supporto di libreria multimediale/stock per visuali professionali.
Progetta un segmento educativo di 50 secondi che illustri l'importanza del comportamento etico nelle attività quotidiane, su misura per tutto il personale aziendale come parte dei 'video di formazione etica' in corso. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e esplicativo, potenzialmente utilizzando semplici animazioni, con una voce narrativa comprensibile e relazionabile. La funzione di trasformazione del testo in video di HeyGen può garantire una consegna accurata e coerente, arricchita da avatar AI per un tocco personalizzato.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione Etica.
Sviluppa e distribuisci video di formazione etica completi in modo efficiente, raggiungendo un pubblico di dipendenti più ampio a livello globale.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione Etica.
Migliora la partecipazione dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di etica e conformità attraverso video interattivi potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione etica?
HeyGen consente ai team HR di creare video di formazione sulla conformità e l'etica coinvolgenti in modo efficiente. Utilizza il nostro generatore di video AI con avatar AI realistici e funzionalità di trasformazione del testo in video per trasformare i tuoi script di formazione in contenuti professionali per l'educazione dei dipendenti.
Cosa rende HeyGen un efficiente creatore di video sull'etica sul posto di lavoro?
HeyGen semplifica la creazione di video sull'etica sul posto di lavoro convertendo gli script di formazione in video professionali utilizzando l'AI. I nostri ampi template e le intuitive funzionalità di trasformazione del testo in video riducono significativamente il tempo e lo sforzo di produzione, rendendo HeyGen un potente creatore di video per programmi etici.
Possiamo personalizzare gli avatar AI per l'apprendimento etico basato su scenari?
Sì, HeyGen ti consente di utilizzare diversi avatar AI per creare un apprendimento basato su scenari coinvolgente per i tuoi video di programmi etici e formazione sulla conformità. Porta facilmente in vita i tuoi script con una varietà di personaggi e voci per rendere l'educazione dei dipendenti più interattiva.
HeyGen supporta più lingue e funzionalità di accessibilità per la formazione etica?
HeyGen offre una generazione di voiceover robusta e sottotitoli/caption automatici, garantendo che i tuoi video di formazione sulla conformità siano accessibili e di impatto per una forza lavoro globale diversificata. Questo migliora l'educazione dei dipendenti in diverse lingue e si adatta a varie esigenze di apprendimento.