Generatore di Video di Formazione Etica per Corsi Coinvolgenti

Semplifica la conformità con avatar AI, trasformando script in video di formazione etica coinvolgenti per una migliore comprensione dei dipendenti.

Produci un video esplicativo di 1 minuto progettato per i team L&D e gli amministratori IT, dimostrando come il generatore di video di formazione etica di HeyGen semplifica la creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo della piattaforma insieme a grafiche animate, completate da una voce narrante AI sicura. Questo video metterà in evidenza la funzionalità senza soluzione di continuità "da testo a video da script", mostrando come gli script possano essere rapidamente trasformati in moduli di formazione sulla conformità coinvolgenti pronti per l'"integrazione LMS".

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea uno scenario interattivo di "formazione dei dipendenti" di 45 secondi per tutti i dipendenti e i nuovi assunti, concentrandoti sulle "competenze decisionali etiche". Il video dovrebbe presentare "avatar AI" realistici che rappresentano diverse situazioni lavorative che richiedono una scelta etica, utilizzando uno stile visivo caldo e incoraggiante con musica di sottofondo soft. L'audio dovrebbe consistere in una guida gentile fornita da una voce AI, invitando gli spettatori a considerare il miglior corso d'azione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 1 minuto e 30 secondi per formatori aziendali e responsabili della conformità, illustrando la scalabilità della creazione di "formazione sulla conformità" con HeyGen. L'estetica visiva dovrebbe essere autorevole e affidabile, incorporando elementi di branding aziendale e infografiche chiare per dimostrare l'efficienza del processo, il tutto supportato da una voce AI distinta. Sottolinea come "sottotitoli/didascalie" migliorino l'accessibilità e rafforzino i messaggi chiave, specialmente quando si implementa la "Creazione di Formazione Etica Scalabile" in team diversi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video persuasivo di 2 minuti per leader aziendali e responsabili delle risorse umane, evidenziando i "risparmi sui costi" e l'efficienza dell'uso di HeyGen per la produzione di "video di formazione coinvolgenti". Il video dovrebbe adottare uno stile dinamico, basato su casi di studio, con tagli rapidi tra diversi casi d'uso e "modelli e scene" visivamente accattivanti per mostrare la versatilità, supportato da una voce AI entusiasta. Menziona come la piattaforma supporti un "lettore video multilingue" per una portata globale, amplificando ulteriormente l'efficienza.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Generazione di Video di Formazione Etica

Produci rapidamente video di formazione etica impattanti e conformi con AI, semplificando la creazione di contenuti e garantendo un messaggio coerente in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di formazione etica. La nostra funzione di trasformazione da testo a video da script trasforma le tue parole in contenuti coinvolgenti, garantendo che il tuo messaggio sia chiaro e accurato.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e Voce AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Poi, seleziona una voce narrante AI professionale per trasmettere i tuoi contenuti di formazione etica con autenticità.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con modelli pertinenti e media di stock dalla nostra libreria multimediale. Applica il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding per mantenere un aspetto professionale coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video di formazione etica completo ed esportalo in vari formati. Integra facilmente con il tuo LMS utilizzando la nostra integrazione LMS o condividi direttamente con i tuoi dipendenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Etici Complessi

Scomponi scenari etici complessi in contenuti facilmente digeribili, migliorando la comprensione e l'applicazione.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen l'esportazione e l'integrazione dei video di formazione AI nelle piattaforme LMS esistenti?

HeyGen semplifica il processo di esportazione dei tuoi video di formazione AI in vari formati e proporzioni, garantendo un'integrazione senza soluzione di continuità con le tue piattaforme LMS esistenti per una formazione dei dipendenti efficiente.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per creare video di formazione AI direttamente da uno script?

HeyGen offre una robusta funzionalità di trasformazione da testo a video da script, permettendoti di generare istantaneamente video di formazione professionali con avatar AI realistici e voci narranti AI naturali. Il suo editor video intuitivo fornisce strumenti completi per perfezionare i tuoi contenuti.

HeyGen può garantire la coerenza del branding e la conformità per i video di formazione etica?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare i tuoi loghi, colori e font nei tuoi video di formazione etica. Inoltre, HeyGen è conforme a SOC 2 e GDPR, garantendo che i tuoi contenuti di formazione dei dipendenti soddisfino elevati standard di sicurezza e privacy.

HeyGen supporta la creazione di video di formazione coinvolgenti e multilingue per team globali?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di formazione coinvolgenti con il suo supporto per più lingue e voci narranti AI. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli/didascalie e utilizzare il lettore video multilingue per raggiungere efficacemente team globali diversi.

