Creatore di Video per Strutture Immobiliari: Crea Tour di Proprietà Straordinari

Crea video di annunci accattivanti con facilità grazie al nostro creatore di video per strutture immobiliari. Utilizza modelli personalizzabili per mostrare le proprietà.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi che introduca l'esperienza di un agente immobiliare, rivolto a clienti in cerca di una guida affidabile; utilizza uno stile visivo pulito e professionale con un avatar AI coinvolgente di HeyGen per trasmettere fiducia e autorità, stabilendo immediatamente credibilità nel mercato immobiliare.
Prompt di Esempio 2
Produci un video testimoniale di 30 secondi che racconti una storia di successo di un cliente recente, rivolto a potenziali venditori o acquirenti in cerca di prove sociali; presenta immagini autentiche e celebrative arricchite dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per aggiungere elementi di sfondo dinamici, dimostrando l'efficacia dell'agente e ispirando fiducia.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di aggiornamento di mercato dinamico di 50 secondi per proprietari di case e investitori locali, fornendo informazioni concise e autorevoli sulle tendenze attuali della struttura immobiliare; garantisci chiarezza con sottotitoli/caption automatici generati da HeyGen, rendendo accessibili dati complessi e incoraggiando un coinvolgimento immediato sulle piattaforme social.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Strutture Immobiliari

Crea video immobiliari straordinari e professionali con facilità. I nostri strumenti intuitivi ti aiutano a creare annunci immobiliari coinvolgenti che catturano l'attenzione e suscitano interesse.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video Immobiliare
Inizia selezionando tra la nostra vasta gamma di modelli di video immobiliari all'interno della libreria 'Modelli & scene' di HeyGen per stabilire rapidamente la base del tuo video.
2
Step 2
Aggiungi Contenuto dell'Annuncio Immobiliare
Utilizza il nostro editor video intuitivo per caricare immagini e clip video di alta qualità della proprietà, integrando dettagli chiave per annunci immobiliari coinvolgenti.
3
Step 3
Genera Narrazioni e Immagini Potenziate dall'AI
Arricchisci i tuoi video immobiliari con voiceover professionali utilizzando la funzione 'Generazione di voiceover' di HeyGen, o incorpora immagini dinamiche per creare video immobiliari straordinari generati dall'AI.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Video Immobiliari
Finalizza il tuo progetto esportando i tuoi video immobiliari rifiniti con 'Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto', rendendoli pronti per i social media o il tuo sito web per mostrare efficacemente le tue proprietà.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

Produci video testimonianza convincenti da clienti soddisfatti per costruire fiducia e credibilità per la tua attività immobiliare.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video immobiliari professionali?

HeyGen semplifica la creazione di video immobiliari professionali generati dall'AI utilizzando strumenti intuitivi e modelli personalizzabili. Il nostro creatore di video immobiliari ti consente di produrre efficacemente contenuti di alta qualità per i tuoi annunci immobiliari.

Quali opzioni personalizzabili sono disponibili per i video di annunci immobiliari?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli personalizzabili per i tuoi video di annunci immobiliari, comprese opzioni per esperienze di tour virtuali. Puoi facilmente adattare ogni aspetto per rispecchiare il tuo brand e mostrare le caratteristiche uniche di ogni proprietà.

HeyGen può integrare avatar AI nel mio contenuto di marketing immobiliare?

Sì, HeyGen ti permette di integrare senza problemi avatar AI realistici nel tuo contenuto di marketing immobiliare. Utilizza la nostra capacità di testo-a-video per presentare video esplicativi coinvolgenti o messaggi personalizzati, migliorando la tua connessione con i potenziali acquirenti.

Ci sono modelli adatti per creare contenuti accattivanti per i social media?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli specificamente progettati per creare video immobiliari accattivanti per i social media. Produci video testimonianza di clienti di grande impatto o presentazioni dinamiche di proprietà per elevare la tua strategia di video marketing.

