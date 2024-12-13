Creatore di Video per l'Organizzazione Patrimoniale: Tour Immobiliari Senza Sforzo

Gli agenti immobiliari possono catturare il loro pubblico target con inserzioni immobiliari sorprendenti e video dinamici con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per individui che gestiscono patrimoni complessi, dimostrando come un creatore di video per l'organizzazione patrimoniale semplifichi il processo. Utilizza il testo in video di HeyGen da script e un avatar AI coinvolgente per presentare i benefici chiave, con sottotitoli chiari per garantire l'accessibilità, tutto in uno stile visivo pulito e informativo con una colonna sonora rilassante.
Prompt di Esempio 2
Vuoi elevare il tuo marketing sui social media? Crea un reel vibrante di 60 secondi per agenti immobiliari, coinvolgendo il tuo pubblico target con tagli dinamici, musica di sottofondo stimolante e immagini accattivanti provenienti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen. Assicurati una portata ottimale sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per un adattamento senza soluzione di continuità su varie piattaforme, adottando uno stile visivo energico e moderno per evidenziare più inserzioni immobiliari.
Prompt di Esempio 3
Questo video di 45 secondi mira a educare i professionisti immobiliari sulle funzionalità tecniche avanzate di un Real Estate Video Maker. Dovrebbe presentare funzionalità complesse attraverso un avatar AI autorevole, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro e articolato all'interno di uno stile visivo e audio sofisticato, rivolgendosi direttamente ai team immobiliari in cerca di efficienza e risultati professionali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per l'Organizzazione Patrimoniale

Semplifica le tue inserzioni immobiliari e migliora il tuo marketing con video professionali e coinvolgenti progettati per il successo immobiliare.

1
Step 1
Scegli un Modello
Scegli tra una varietà di "Modelli e scene" professionali ottimizzati per video immobiliari. Questo ti consente di strutturare rapidamente la tua presentazione e iniziare a mostrare la tua proprietà.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Seleziona un coinvolgente "avatar AI" per fungere da presentatore virtuale, aggiungendo un tocco professionale e personalizzato ai tuoi tour immobiliari.
3
Step 3
Aggiungi Dettagli Essenziali
Aggiungi dettagli chiari e concisi sulla tua proprietà utilizzando il testo. Genera facilmente "sottotitoli" per evidenziare le caratteristiche chiave e garantire che il tuo messaggio sia accessibile a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Una volta finalizzato, Esporta il tuo video utilizzando "ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto" per adattarsi perfettamente a varie piattaforme. Condividi i tuoi "Video Immobiliari" rifiniti sui social media per massimizzare la portata e l'impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con Testimonianze dei Clienti

Produci video autentici alimentati dall'AI con testimonianze di clienti soddisfatti, rafforzando la credibilità e la fiducia per i professionisti e i servizi immobiliari.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video immobiliari accattivanti per gli agenti?

HeyGen consente agli agenti immobiliari di produrre rapidamente video immobiliari professionali con facilità. Utilizza una gamma di modelli video personalizzabili e il nostro intuitivo editor video online drag-and-drop per creare contenuti coinvolgenti, incorporando anche avatar AI per un tocco personalizzato.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i video delle inserzioni immobiliari?

HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche per una personalizzazione precisa dei tuoi video delle inserzioni immobiliari. Puoi includere musica di sottofondo accattivante, generare automaticamente sottotitoli per l'accessibilità e sfruttare la nostra vasta libreria multimediale per elementi di design professionali.

Il Real Estate Video Maker di HeyGen migliorerà il mio marketing sui social media?

Assolutamente, il Real Estate Video Maker di HeyGen potenzia significativamente la tua strategia di marketing sui social media consentendo la creazione di contenuti coinvolgenti. Crea video d'impatto con avatar AI e rapporti d'aspetto ottimizzati per catturare il tuo pubblico target su varie piattaforme.

Gli avatar AI di HeyGen possono semplificare il processo di creazione di video per l'organizzazione patrimoniale?

Sì, gli avatar AI avanzati di HeyGen semplificano notevolmente il processo di creazione di video per l'organizzazione patrimoniale. Converti script di testo in video dinamici con voiceover realistici, risparmiando tempo e risorse significativi rispetto alla produzione video tradizionale.

