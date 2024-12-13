Generatore di video di sostenibilità ESG per un Reporting Impattante

Sfrutta gli avatar AI per trasformare idee ESG complesse in video coinvolgenti e condivisibili, comunicando facilmente il tuo impatto.

Sviluppa un video di 60 secondi per il rapporto di sostenibilità aziendale destinato agli stakeholder aziendali e ai potenziali investitori, utilizzando immagini professionali e pulite e una generazione di Voiceover autorevole per raccontare in modo efficace la storia del reporting ESG. Puoi facilmente creare questo video utilizzando gli avatar AI di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 30 secondi per i social media rivolto al pubblico generale per sensibilizzare su un impatto ambientale specifico, con immagini vivaci e moderne e uno stile audio vivace. Sfrutta i Modelli e le scene di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per distribuire rapidamente i tuoi video di sostenibilità su diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 45 secondi che spieghi l'impegno di un'azienda a ridurre la propria impronta di carbonio per i dipendenti interni e i futuri assunti, presentando immagini trasparenti e supportate da dati con una voce calma e rassicurante. Utilizza la funzione Testo-a-video di HeyGen da script e Sottotitoli/didascalie per trasmettere chiaramente iniziative complesse di sostenibilità ESG.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale elegante di 30 secondi per i consumatori eco-consapevoli per mostrare un nuovo prodotto di innovazione verde, impiegando immagini futuristiche e ispiratrici presentate da un avatar AI amichevole e accessibile. Questo Creatore di Video di Sostenibilità AI consente una rapida creazione di contenuti con gli avatar AI di HeyGen e l'ampio supporto della libreria multimediale/stock.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Sostenibilità ESG

Crea facilmente video professionali ESG e di sostenibilità che coinvolgono gli stakeholder e comunicano il tuo impatto con chiarezza e appeal visivo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script video. La nostra funzione di testo-a-video trasformerà il tuo testo in un voiceover dal suono naturale, creando la narrazione principale per il tuo video di sostenibilità.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio selezionando un avatar AI dalla nostra libreria diversificata. Questi avatar AI possono presentare il tuo contenuto di sostenibilità, aggiungendo un tocco umano senza riprese complesse.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Personalizza il tuo video con controlli di branding per allinearlo alla tua identità aziendale. Incorpora il tuo logo, colori specifici e scegli tra vari modelli per mantenere uno stile visivo coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, esportalo in vari formati di aspetto adatti a diverse piattaforme. Condividi facilmente i tuoi video di reporting ESG coinvolgenti per raggiungere gli stakeholder e amplificare il tuo messaggio di sostenibilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapporti di Sostenibilità Aziendale

.

Sviluppa video professionali per i rapporti di sostenibilità aziendale per comunicare in modo trasparente i tuoi sforzi e progressi ESG agli stakeholder.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di sostenibilità ESG?

HeyGen funge da intuitivo Creatore di Video di Sostenibilità AI, permettendoti di produrre rapidamente video di sostenibilità coinvolgenti e video di rapporti di sostenibilità aziendale. La nostra piattaforma di generazione video AI semplifica il processo, rendendo accessibile la narrazione impattante per tutte le tue esigenze di reporting ESG.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per comunicare efficacemente idee ESG complesse?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati, capacità di testo-a-video e generazione di Voiceover per demistificare concetti ESG intricati. Questo consente una comunicazione chiara e coinvolgente del tuo impatto ambientale e degli obiettivi di sostenibilità a diversi stakeholder attraverso video professionali.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in vari video di sostenibilità?

Assolutamente. HeyGen fornisce modelli personalizzabili e controlli di branding, inclusa l'integrazione di loghi e colori, per garantire che i tuoi video di sostenibilità siano perfettamente allineati con la tua identità aziendale. Questo è ideale per creare video coerenti per i social media o video di formazione interna che riflettono il tuo marchio.

Come rende HeyGen più efficiente la creazione di video sostenibili?

HeyGen migliora la creazione di video sostenibili offrendo una piattaforma dove puoi generare video di alta qualità senza la necessità di riprese estensive in loco o complessità di produzione tradizionali. La nostra tecnologia di generazione video AI, inclusi un agente video AI e una libreria multimediale completa, consente una creazione di video efficiente e rispettosa dell'ESG, risparmiando risorse e tempo.

