Generatore di Video per il Reporting ESG per Storie di Sostenibilità Potenti

Aumenta il coinvolgimento degli stakeholder e la trasparenza nei tuoi report di sostenibilità con avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione interna di 2 minuti per i dipendenti e i dipartimenti di formazione interna, evidenziando le nuove iniziative di sostenibilità aziendale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e istruttivo, utilizzando un tono positivo per spiegare argomenti complessi. Questo video dovrebbe utilizzare i modelli video estesi di HeyGen e la generazione precisa di voce fuori campo per garantire un messaggio coerente tra i vari dipartimenti, promuovendo un maggiore coinvolgimento degli stakeholder.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di 60 secondi di impatto per organizzazioni ambientali e sostenitori della sostenibilità, concentrandosi sulla consapevolezza del cambiamento climatico con visualizzazioni di dati convincenti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ispirante, con filmati pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, completati da una colonna sonora ispiratrice e sottotitoli chiari per massimizzare l'accessibilità e la risonanza emotiva per un ampio pubblico.
Prompt di Esempio 3
Progetta un contenuto conciso di 45 secondi per i social media per i team di marketing e le comunicazioni aziendali, mostrando l'impegno di un'azienda nella comunicazione e trasparenza ESG. Questo video richiede uno stile visivo moderno e condivisibile con controlli di branding forti per riflettere l'identità dell'azienda e dovrebbe sfruttare la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme social, garantendo la massima portata e coinvolgimento.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per il Reporting ESG

Trasforma senza sforzo dati ESG complessi in video coinvolgenti che risuonano con gli stakeholder, aumentando trasparenza e fiducia.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando la tua narrazione del report ESG. La nostra piattaforma utilizza il tuo testo per generare automaticamente contenuti video, semplificando la tua produzione con capacità di trasformazione del testo in video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Rafforza il tuo messaggio scegliendo da una vasta libreria di avatar AI realistici per presentare le tue iniziative di sostenibilità aziendale.
3
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Integra il logo e i colori del tuo brand utilizzando controlli di branding completi. Aggiungi sottotitoli per garantire che il tuo video ESG sia accessibile a tutti gli stakeholder.
4
Step 4
Esporta il Tuo Report
Con il tuo video completo, inclusa la generazione professionale di voce fuori campo, esporta il tuo report ESG finale in vari formati pronti per il coinvolgimento e la distribuzione agli stakeholder.

Casi d'Uso

Mostra l'impatto e le iniziative di sostenibilità

Comunica efficacemente i risultati ESG della tua azienda e le iniziative di sostenibilità attraverso video aziendali generati dall'AI per tutti gli stakeholder.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video per il reporting ESG utilizzando l'AI?

HeyGen semplifica la generazione di video per il reporting ESG sfruttando avatar AI avanzati e capacità di trasformazione del testo in video. Gli utenti possono trasformare i testi in video coinvolgenti, completi di generazione professionale di voce fuori campo e sottotitoli generati automaticamente, garantendo una comunicazione completa delle iniziative di sostenibilità.

HeyGen può semplificare la produzione di video di sostenibilità aziendale?

Assolutamente. HeyGen fornisce una piattaforma di generazione video end-to-end, consentendo la rapida creazione di video di sostenibilità aziendale attraverso modelli video facili da usare e creazione video nativa da prompt. Questo approccio aiuta ad automatizzare i flussi di lavoro e a produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente per vari stakeholder.

Quali controlli di branding sono disponibili per i miei video di comunicazione ESG?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, i colori e elementi visivi specifici nei tuoi video di comunicazione ESG. Questo assicura coerenza in tutti i tuoi contenuti sui social media e comunicazioni interne, rafforzando il coinvolgimento degli stakeholder.

Come possono gli avatar AI e la visualizzazione dei dati migliorare le divulgazioni ESG?

Gli avatar AI di HeyGen possono presentare efficacemente informazioni complesse, rendendo le tue divulgazioni ESG più accessibili e coinvolgenti. Insieme alle capacità di visualizzazione dei dati, questo migliora la trasparenza e la chiarezza nei tuoi report di sostenibilità, permettendo di comunicare dinamicamente intuizioni basate sui dati.

